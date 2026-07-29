Telegram может быть признан террористическим в РФ
Через мессенджер украинские спецслужбы вербуют россиян
Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что мессенджер Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
— Действительно, через Telegram украинские спецслужбы вербуют и взрослых, и детей. Я так понимаю, Дурова много раз просили заблокировать подобные ресурсы. Помимо вербовки ломались и судьбы людей, совершались теракты в России, — рассказал Колесник.
Ранее ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение по статье о содействии терроризму и объявила его в международный розыск.
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