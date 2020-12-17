Осужденного казанского адвоката вернут из колонии в СИЗО

Фото: "Реальное время"

Из колонии в Кировской области этапируют в СИЗО Казани адвоката Элика Абдрашитова. Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре аннулировал решение о вступлении его приговора в силу, сообщил «Реальному времени» защитник осужденного Мидхат Курманов.



По словам Курманова, кассация постановила — вернуть уголовное дело Абдрашитова в Верховный суд Татарстана для повторного рассмотрения апелляционных жалоб на его приговор.

В декабре 2019-го Ново-Савиновский суд Казани признал адвоката Абдрашитова виновным в покушении на мошенничество и наказал его 3 годами колонии общего режима со штрафом в 1,5 рублей. В июне 2020-го Верховный суд РТ утвердил этот приговор как законный и обоснованный. Защита оспорила это решение в вышестоящей инстанции, и сегодня оно было отменено.

Напомним, Абдрашитова задержали в июле 2019-го после получения 1,5 млн рублей от представителей Казанского завода стальных дверей (КЗСД) в рамках оперативного эксперимента. По версии Следкома, деньги адвокат получил в качестве эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — за выдачу заключения по уголовному делу акционера КЗСД Руслана Мухитдинова не в пользу обвиняемого, а также обещание посодействовать его посадке.

Вину в афере Абдрашитов отрицал.