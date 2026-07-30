Легендарный баскетболист Иван Едешко умер в возрасте 82 лет

Он был автором знаменитого «золотого» паса в финале Олимпиады-1972

На 82-м году жизни скончался легендарный советский баскетболист и тренер Иван Едешко. Он был автором знаменитого «золотого» паса в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, который принес сборной СССР победу над командой США.

— По предварительной информации — инфаркт, — сообщил ТАСС.

За карьеру игрока Едешко стал чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, завоевал Кубок европейских чемпионов и восемь раз становился чемпионом СССР в составе ЦСКА.

Ранее в Петербурге ушел из жизни актер и режиссер Дмитрий Поднозов.



Вадим Вахрушев