На багаже УНИКСа в НБА: получится ли у Хезоньи построить карьеру за океаном?

Экс-звезда казанского клуба перебирается в Северную Америку, чтобы зажечь в «Кливленде»

Фото: unics.ru

Экс-баскетболист УНИКСа Марио Хезонья возвращается в НБА спустя шесть лет. Легкий форвард подписал контракт с командой «Кливленд Кавальерс» сроком на один год. По нему баскетболист заработает 2,8 млн долларов. Как на возвращение хорвата в НБА отчасти повлиял Велимир Перасович — в материале «Реального времени».

У фанатов УНИКСа появился повод следить за НБА в будущем сезоне

Есть определенный тип российских болельщиков, которые если и смотрят зарубежные чемпионаты, то исключительно ради хорошо знакомых баскетболистов. С прошлого года россияне, безусловно, стали активнее следить за НБА благодаря появлению в лиге двух наших спортсменов — Егора Демина («Бруклин Нетс») и Владислава Голдина («Майами Хит»).

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Наверняка те, кто с особым любопытством поддерживает команду УНИКС, будут смотреть в предстоящем сезоне НБА и игры клуба «Кливленд Кавальерс». Ведь именно к этому коллективу присоединился экс-баскетболист казанцев Марио Хезонья.

Хорватский легкий форвард выступал за УНИКС в сезоне-2021/2022. В те времена казанский клуб выступал в Евролиге, а командой только-только начал руководить Велимир Перасович, который потом, как мы знаем, в УНИКСе станет настоящим тренером-легендой.

Талантливый баскетболист со сложным характером

Хезонья был одним из главных летних приобретений УНИКСа в 2021 году. Атлетичный, быстрый баскетболист, с шикарным дальним броском. Единственным минусом хорвата был его характер. Хезонья не стеснялся быть капризным, эгоцентричным. В интервью он запросто мог говорить громко о себе вне коллектива.

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«I am lonely, but I’m not alone» («Я один, но я не одинок») — цитата Хезоньи, которая действительно идеально характеризует его и как игрока, и как человека.

На момент перехода у Хезоньи уже был приличный опыт выступления в НБА. За океаном хорват играл за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс», «Портленд Трэйл Блэйзерс». В талантах игрока не сомневался никто, однако тяжелый характер постоянно мешал Марио Хезонье показывать стабильные выступления.

Когда балканец присоединился к УНИКСу из «Панатинаикоса» в 2021 году, перед Велимиром Перасовичем стоял лишь один вопрос — сможет ли он обуздать «Супер Марио», получится ли у него направить злость Хезоньи в правильное русло.

Получится ли у Хезоньи построить долгую карьеру в НБА?

И, как мы помним, все у Перасовича сложилось удачно в отношениях с хорватом. Сезон-2021/2022 получился одним из блестящих в карьере Марио Хезоньи с точки зрения личной статистики. Балканец был главной звездой команды, вел ее за собой. С Перасовичем у Хезоньи образовалась тесная связь, которая не обрушилась даже с началом СВО. Марио был одним из немногих иностранцев, кто не покинул команду весной 2022 года, за что болельщики УНИКСа до сих пор ему благодарны.

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Последующие четыре года Хезонья выступал в мадридском «Реале». За этот период хорват два раза стал чемпионом Испании, еще единожды выиграл Евролигу.

Марио явно созрел для нового вызова в карьере, и сейчас его ждет один из клубов-претендентов на чемпионство в НБА в будущем сезоне, с Джеймсом Харденом, Донованом Митчеллом и другими звездами НБА.

Главное, как отметил член зала славы Единой лиги ВТБ, комментатор Роман Скворцов в беседе с корреспондентом «Реального времени»: Хезонье необходимо «ментально все расставить по местам».