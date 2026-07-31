Бизнес-опрос: как прошла первая половина года для казанских рестораторов?

По итогам первого полугодия можно сказать, что ресторанный рынок Татарстана продолжает расти, но этот рост уже не такой легкий, как несколько лет назад. Если раньше рынок рос за счет общего увеличения спроса, то сейчас идет борьба за постоянного гостя и за эффективность бизнеса.

Первый тренд — рынок стал значительно более конкурентным. Открываются новые проекты, гости охотно посещают новые заведения, поэтому удерживать их становится сложнее. Сегодня недостаточно просто вкусной кухни, важно создавать сильный продукт, бренд, атмосферу, высокий уровень сервиса и постоянно работать с лояльностью.

Второй тренд — цифровизация маркетинга и управления. Решения принимаются на основе аналитики, а не интуиции. Рестораны внедряют инструменты искусственного интеллекта, автоматизацию процессов и персонализированные коммуникации с гостями.

Третий тренд — гости стали более рационально подходить к своим расходам. Люди внимательнее оценивают соотношение цены и качества. Поэтому выиграют заведения, которые умеют создавать высокую ценность для гостя.

Первый вызов для нас в сложившихся рыночных условиях — поиск ресурсов для развития. В условиях высокой стоимости заемных средств многие проекты стали осторожнее относиться к инвестициям. Приходится выбирать, что действительно даст отдачу, и желательно в более короткие сроки: открытие новых объектов, обновление ресторанов или вложение средств в других направления с целью диверсификации.

Второй вызов — кадровый вопрос. Поиск сильных и опытных специалистов остается одной из самых сложных задач. Особенно это касается квалифицированных управленцев среднего звена и руководителей.

Третий вызов — сохранение эффективности бизнеса в условиях растущих издержек. В этом году рестораны одновременно столкнулись с увеличением налоговой нагрузки, ростом себестоимости, удорожанием продуктов, увеличением фонда оплаты. Выживут те компании, которые умеют быстро адаптироваться, принимать решения на основе аналитики и сохранять рентабельность даже в условиях роста затрат.

Что касается конкретно нашего бизнеса, мы оцениваем результаты первого полугодия спокойно и без излишнего оптимизма. Видим, что рынок становится более требовательным. Для нас главным показателем остается не только рост выручки, но и устойчивость бизнеса.

Сегодня основной фокус нашей работы — повышение эффективности внутренних процессов, развитие команды и усиление маркетинга. Мы убеждены, что именно системная работа внутри компании позволит сохранять конкурентоспособность независимо от изменений на рынке.

Несмотря на все сложности, уверен: потенциал для развития ресторанного бизнеса сохраняется.