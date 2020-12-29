В Казани арестованный экс-сотрудник СКР признал вину в пьяном ДТП

Сегодня в Следкоме по РТ поделились информацией о расследовании уголовного дела против бывшего следователя 2-го отдела Рамиля Мубаракшина. Ему предъявлено обвинение в грубом нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, которое повлекло смерть человека.



Вину мужчина признал в полном объеме, — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя регионального управления СКР Андрей Шептицкий. А еще подчеркнул, что, несмотря на увольнение обвиняемого «за несколько дней до трагедии», по инициативе его бывшего начальства уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ.

«Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям обвиняемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание», — озвучил позицию следствия Шептицкий.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 24 декабря на улице Чистопольской пьяный Мубаракшин за рулем Optima выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Яндекс-такси». 17-летняя пассажирка такси скончалась в больнице.

В субботу бывшего следователя арестовали. Подробнее о ДТП с нетрезвым экс-следователем читайте в материале «Реального времени».

