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В Казани автомобиль сбил опору контактной сети

13:34, 31.07.2026

Временно было приостановлено движение трамвая маршрута №4

В Казани автомобиль сбил опору контактной сети
Фото: Артем Дергунов

Сегодня на Сибирском тракте автомобилем была сбита опора контактной сети. В результате ее падения пострадало несколько автомобилей и образовался затор транспорта. На месте аварии работают сотрудники МУП «Метроэлектротранс», сообщила пресс-служба предприятия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также на участке на ул. Ершова, 55 легковой автомобиль повредил контактную сеть трамвая.

— Временно было приостановлено движение трамвая маршрута №4. На месте аварии работают аварийные службы. По состоянию на текущее время движение восстановлено, — добавили в МУП «Метроэлектротранс».

Ранее сообщалось, что в Татарстане две баржи, перевозившие гравий, сели на мель.

Никита Егоров

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