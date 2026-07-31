Ижевский застройщик на год перенес сдачу дома в ЖК «Экополис» в Альметьевске

Пока строители спорят с Госстройнадзором Татарстана, дольщики готовятся к судам за неустойку

Фото: Реальное время

В Альметьевске из‑за взаимных претензий ижевского застройщика и надзорного органа затянулась сдача 17‑этажного ЖК «Кварталы Экополис дом А 4.1». В Госстройнадзоре РТ сообщают, что компания до сих пор не предоставила полный пакет документов, включая протокол испытаний вентиляции и подтверждение устранения нарушений. В то же время в «АСПЭК‑Домстрой» утверждают, что замечания устранены и идет процесс документирования, однако извещение о повторной проверке в ведомство так и не поступило. Сдача объекта была перенесена сначала на первый квартал, затем — на третий квартал 2026 года. Но дольщики считают, что застройщик не уложится и в этот срок: за последние три года он сдал вовремя лишь треть объектов. Подробности — в материале «Реального времени».

«Будем требовать неустойку»

Застройщик ООО «СЗ АДС-Альметьевск», входящий в ижевскую группу компаний «АСПЭК-Домстрой», должен был сдать 17-этажный ЖК «Кварталы Экополис дом А 4.1» в Альметьевске в третьем квартале 2026 года. Но купивший в нем в ипотеку квартиру Михаил Жуков (имя дольщика изменено по его просьбе) не верит в то, что застройщик выполнит обещание:

— У нас в договоре стоит дата сдачи дома 31 декабря 2025 года, то есть просрочка составляет уже более полугода, и финала еще не видно. Застройщик показывал нам квартиры. Мы свою покупали с чистовой отделкой, но на тот момент, когда нам ее показывали — в мае 2026 года, — там была лишь черновая. Наша квартира до сих пор без ремонта. На встрече в мае застройщик обещал устранить все замечания до 1 июля, но уже сколько времени прошло, а дело не сдвинулось.

Жуков подчеркнул: недвижимость в «Экополисе» он приобрел в ипотеку, и в ожидании сдачи дома его семья вынуждена жить в съемной квартире. Вносить ипотечные платежи, одновременно оплачивая съем жилья, с каждым месяцем все тяжелее, поэтому в перспективе он планирует обратиться в суд, чтобы взыскать с застройщика неустойку.

17-этажный ЖК «Кварталы Экополис дом А 4.1» в Альметьевске застройщик — ООО «СЗ АДС-Альметьевск», входящий в ижевскую группу компаний «АСПЭК-Домстрой», должен был сдать в III квартале 2026 года. скриншот сайта наш.дом.рф

Юрий Евграфов, который также купил квартиру в «Экополисе», уже подал такой иск к компании. Он рассказал, что его семья заключила договор долевого участия в 2022 году, вложив в жилье ипотечные средства и материнский капитал:

— С момента, когда дом должны были сдать, застройщик ни разу с нами не связался, не уведомил нас о переносе сроков сдачи дома. Я хотел участвовать в предварительной приемке, но меня не пригласили даже после того, как я связался с представителями застройщика и сообщил, что хочу участвовать в предприемке. В конце марта мы направили досудебную претензию, но ответа не получили. К рассмотрению нашего заявления суд приступит в августе. Я хочу, чтобы мне выплатили неустойку, которая предусмотрена договором, компенсировали расходы на услуги юриста и возместили моральный ущерб. Как я понимаю, это будет первый судебный процесс по «Экополису», и я надеюсь, что мы проторим дорожку, по которой пойдут остальные дольщики.

Спор застройщика с Госстройнадзором

По словам дольщиков, невозможность сдачи дома представители застройщика объясняют им претензиями со стороны Госстройнадзора РТ. Причем компания уверяет, что всю необходимую документацию предоставила, а ведомство в своих ответах на обращения будущих жильцов это отрицает.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу Управления Госстройнадзора РТ с запросом о причинах, по которым откладывается сдача ЖК «Кварталы Экополис дом А 4.1», и требованиях, которые ведомство предъявило застройщику. Однако получило отказ в комментариях.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу Управления Госстройнадзора РТ с запросом о причинах, по которым откладывается сдача ЖК «Кварталы Экополис дом А 4.1». скриншот сайта Яндекс-карты

В распоряжении редакции есть письмо, направленное ведомством в адрес директора компании-застройщика ООО «АСПЭК-Домстрой» Дмитрия Сулимова в июле 2026 года. В нем указано, что не исполнены в полном объеме мартовские предписания Госстройнадзора, в частности, относительно протокола испытаний систем вентиляции дома, фотоматериалов устранения нарушений и ссылок на подтверждающие документы, данных выводов расчетов риска в проектной документации.

— «Экополис» должен был быть сдан в декабре 2025 года, — сообщили «Реальному времени» в компании. — Но сроки сдачи задерживаются, потому что Госстройнадзор выписал нам ряд замечаний. Мы эти замечания устранили и пригласили представителей ведомства на проверку, сейчас идет процесс документирования.

В ООО «АСПЭК-Домстрой» подчеркнули, что, несмотря на наличие в Единой информационной системе жилищного строительства наш.дом.рф сведений о первоначальном плановом сроке сдачи объекта «Кварталы Экополис дом А 4.1» в четвертом квартале 2024 года, в договорах долевого участия указан срок «декабрь 2025 года».

При этом на официальной страничке Госстройнадзора РТ «ВКонтакте» 27 июля 2026 года на вопрос Рифата Мустафина из ЖК «Экополис», получили ли в ведомстве извещение о повторной проверке, организация ответила: «Застройщик извещения о начале повторной итоговой проверки не подавал».

«Реальное время» также обратилось в исполком Альметьевского муниципального района с запросом о том, по каким причинам задерживается сдача этого объекта, какие нарушения выявлены и какие меры принимались к обеспечению сдачи объекта в плановый срок. По получении ответ будет опубликован.

Вначале — продажи, а потом — ключи

Некоторые из дольщиков «Экополиса» высказали «Реальному времени» свои сомнения относительно причин переноса сроков сдачи ЖК: связаны ли проблемы ижевского застройщика в Альметьевске с особым вниманием татарстанских чиновников к неместному игроку? Однако эксперты рынка недвижимости опровергают эти предположения. Так, генеральный директор АН «Центр недвижимости «Квартет» Рустем Сафин указывает, что для всех строителей созданы единые условия:



— Общаясь с застройщиками и контролируя информацию по срокам сдачи в жилых комплексах, я могу сказать, что ко всем застройщикам у нас одинаковый подход. Это касается и крупных местных организаций, и мелких компаний, и иногородних застройщиков федерального либо регионального уровня. Ни разу не сталкивался с тем, чтобы к кому-то из них применялись дополнительные критерии — как на этапе проектирования, так и на этапе приемки. Однако сами застройщики отмечают, что у нас высокие требования как к архитектуре, так и непосредственно к сдаче-приемке домов.

По словам Сафина, бывает так, что изначально некоторые строительные компании (и особенно иногородние) думают, что какие-то стандарты можно не соблюсти и допустить погрешности, а сталкиваются с требованием сделать все так, как должно быть. Но те, кто пришел сюда всерьез и надолго, эти критерии принимают и проблем стараются не допускать, отметил он.

Эксперт также указал на то, что дольщики нередко путают два срока, указанных в договоре, — срок сдачи дома в эксплуатацию и срок передачи им ключей. Разрыв между ними обычно составляет от 6 до 12 месяцев, и срок передачи ключей застройщик в 95% случаев, по его словам, не переносит, а штрафные санкции дольщик может применить именно за нарушение срока передачи ключей. Спикер раскрыл «секрет» о причинах, по которым сам застройщик может оттягивать процесс передачи ключей:

— В последнее время, если есть определенная доля нераспроданных квартир, застройщик стремится распродать их до передачи ключей. И хотя ситуация эта отчасти неприятная, она договорных сроков не нарушает, — говорит Сафин. — Раньше зачастую срок передачи ключей в среднем находился в пределах 2—3 месяцев после сдачи дома, но сейчас появляются логистические проблемы: может откладываться доставка определенной категории материалов или оборудования, поэтому большой разрыв в сроках сохраняется. А распроданность квартир на момент передачи ключей в оптимальном случае должна приближаться к 80%. Если есть такая информация, значит, волноваться дольщикам не о чем, скоро они получат ключи. Распроданность на уровне 40— 50% — это звоночек о том, что ЖК продается плохо и есть вероятность, что сроки будут передвинуты.

Застройщик в «минусе»

На момент подготовки этой публикации на портале наш.дом.рф имелась информация о том, что в ЖК «Кварталы Экополис дом А4.1» распродано 74% квартир, а выдача ключей назначена на декабрь 2026 года. А сервис проверки новостроек сообщал, что 7 из 40 сданных домов ГК «АСПЭК-Домстрой», в которую входит застройщик ЖК «Кварталы Экополис», введены в эксплуатацию с задержками. За последние три года 64% домов сданы с опозданием (7 из 11), но сроки задержки невелики: от 6 дней до 3 месяцев.

На момент подготовки этой публикации на портале наш.дом.рф имелась информация о том, что в ЖК «Кварталы Экополис дом А4.1» распродано 74% квартир. скриншот сайта наш.дом.рф

Общая доля реализации квартир в строящихся домах, по данным наш.дом.рф — 35%, не продано — 47 тыс. кв. м площадей. В 2026 году должен быть сдан один дом в Альметьевске и три — в Ижевске.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», численность работников ООО СЗ «АДС-Альметьевск», бенефициаром которого является руководитель многопрофильного холдинга «АСПЭК», гендиректор ООО «АСПЭК-групп» Михаил Питкевич, на конец 2025 года составляла всего три человека, руководитель компании — Дмитрий Сулимов. Прошлый год застройщик завершил с выручкой от продаж в 585 тыс. рублей и убытком в 53,7 млн рублей. Головная компания — ООО «АСПЭК-групп» — также, как свидетельствует сервис, завершила 2025 год с убытком в 4,3 млн рублей при выручке 102,2 млн рублей.