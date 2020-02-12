Потерпевшие не стали обжаловать прекращение дела о крушении Boeing под Казанью

Фото: "Реальное время"

Вступило в силу решение Лаишевского райсуда Татарстана о прекращении уголовного дела о рухнувшем под Казанью «Боинге» за сроком давности. Об этом «Реальному времени» сообщила адвокат одного из обвинявшихся по этому делу летчиков.



Напомним, 17 ноября 2013 года при крушении самолета погибли 50 пассажиров и членов экипажа. 24 января 2020 года Лаишевский суд прекратил преследование обвиняемых в этой трагедии, констатировав, что со дня авиакатастрофы прошло более шести лет, которые и составляют срок давности. Гособвинитель против прекращения не возражал, в отличие от присутствующих в зале потерпевших. Однако никто из них так и не подал апелляционную жалобу, и решение вступило в силу.

По мнению защиты, сроки следствием были затянуты умышленно, чтобы судебное разбирательство не вскрыло истинные причины ЧП.

Напомним, в конце прошлого года Следком и Генпрокуратура РФ отправили на скамью подсудимых троих — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина, а также бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова. Портнова и Фомина обвиняли /news/157693-sk-zavershil-rassledovanie-dela-o-krushenii-boeing-v-kazani-v-2013-godu-v-kotorom-pogib-syn-minnihanova в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте (ч. 3 ст. 263 УК РФ) — допуске к полетам в качестве командира судна Рустема Салихова с липовым свидетельством пилота коммерческой авиации. Умарову инкриминировали халатность (ч.3 ст. 293 УК), считая, что он проглядел этот подлог при направлении Салихова на курсы пилотирования Boeing.

Почему подсудимые не признавали вину и кто не ответил за трагедию — в материале «Реального времени».