Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Москву и область

Всего сбито 390 дронов, один из них попал в многоэтажку в Чехове

Минувшей ночью в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Один из дронов попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Всего за прошедшую ночь сбили 356 беспилотников над 14 регионами и над акваторией Азовского моря, — сообщает Минобороны РФ.



На месте попадания в жилой дом работают экстренные службы. Также после падения еще одного БПЛА загорелись шины на открытой площадке. В деревне Ваулово загорелся частный дом, людей внутри не было, пожар локализовали. В СНТ «Ромашкино» обломки дрона повредили дачный дом, пострадавших нет.

Силы ПВО также отражали атаку над Домодедовом, Подольском, Раменским и Коломной, где уничтожили несколько десятков дронов. Ранее сообщалось, что Россия наращивает производство ракет для ПВО и развивает лазерные комплексы для борьбы с БПЛА.

Вадим Вахрушев