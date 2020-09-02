«Преступников было двое»: как оказался на воле предполагаемый организатор охоты на Евгения Деданина

Делом о резонансном убийстве предпринимателя в Бугульме займутся следователи московской команды Александра Бастрыкина

Фото: Лина Саримова

«Евгений был достаточно скрытным человеком и все вопросы и проблемы решал самостоятельно», рассказал корреспонденту «Реального времени» партнер застреленного накануне в Бугульме бизнесмена Евгения Деданина. Родню предпринимателя до поздней ночи допрашивали в здании местного отдела Следкома. Благодаря молниеносной реакции и отваге родного брата жертвы киллера удалось остановить почти на месте преступления. Однако организаторы охоты на Деданина могут оставаться в тени — очевидцы утверждают, что убийцу кто-то ждал в машине, но успел скрыться. Тем временем выяснилось, что ранее приговоренного к 6 годам заключения третьего фигуранта дела о нападении на дом предпринимателя в 2018 году Бугульминский суд признал не организатором «темы», как настаивало обвинение, а лишь пособником грабежа и отпустил на свободу — буквально несколько недель назад.

«Один стрелял, другой ждал напарника за рулем»



3 сентября Евгения Деданина планируют похоронить на центральном кладбище Бугульмы. Свой 43-й день рождения он отметил всего полтора месяца назад. Убитых горем близких и друзей Деданина до ночи допрашивали в Следкоме — один из взрослых мужчин у входа в здание рыдал навзрыд и не мог вымолвить ни слова...

Первое сообщение о расстреле бизнесмена пришло вчера в 14:32 с тихого переулка Базовский, где находится производственная база торгового дома «Изобилие». Компанией Деданин владел на пару с супругой. Преступник в бейсболке и с пистолетом поджидал жертву на парковке и открыл стрельбу в спину, что подтверждают кадры с камеры наружного наблюдения, которые утекли от силовиков в телеграм-канал Baza.

Все три раны — в сердце, шею и в голову — были смертельными, но Деданин продержался до больницы. Пока одни вызывали подмогу, родственники и сотрудники раненого кинулись вдогонку за стрелком, что запрыгнул в машину и выжал газ.

Очевидец событий рассказал журналисту «Реального времени», что погоня была недолгой — каких-то 100 метров до ресторана «Аристократ» на улице Нефтяников. «Преступников было двое. Один стрелял, другой ждал напарника за рулем», — уверяет данный свидетель. Правда, версию о втором не подтверждают в МВД и Следкоме. Зато и очевидец, и силовики сходятся в том, что иномарка преследователей пошла на таран и заблокировала преступнику пути отступления. Тут подоспела и полиция. У пойманного по горячим следам убийцы отобрали газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми.

Спустя пару часов после тех событий наш корреспондент обнаружил на месте задержания лишь эвакуатор с неразговорчивыми парнями, которым поручили доставить на спецстоянку пострадавшую иномарку, якобы принадлежавшую брату супруги Деданина.

Фото Лины Саримовой

Продавщица соседней мясной лавки успела заметить на машине стрелка самарские госномера. «В прошлый раз тоже самарские были, и вот опять. Это явно заказное убийство», — озвучила она мнение местных жителей. С ее слов, убитого знает со времен его первых шагов в торговом деле — с палатки на рынке.

На месте преступления весьма оживленно. Машины полиции, Следкома, силовики в штатском, эксперты. Ворота базы охраняет сотрудник ТД «Изобилия», заступивший на смену уже после трагедии. Журналисту «Реального времени» удалось было обойти этот кордон, правда, удачи хватило лишь на несколько снимков непосредственно с места убийства.

Фото Лины Саримовой

Фото Лины Саримовой

В чем признался самарский «мститель»-вымогатель?



Версию продавщицы о самарском следе вскоре подтвердили источники «Реального времени». 54-летний уроженец Армении Араик Мирзоян жил в Самарской области и неоднократно имел проблемы с силовиками — по части миграционного законодательства, пьяной и лихой езды за рулем, азартных игр и торговли лекарствами. По его страничке в соцсетях сложно судить о роли занятий, но вальяжное фото за накрытым столом и подарочные открытки с баксами и слитками золота выдают тягу к легким деньгам и блатной романтике.

На допросе в Следкоме Мирзоян якобы подтвердил версию о преступлении из мести за друга Ивана Нетроголова. По оперативным данным, убийство Евгения Деданина Мирзоян планировал давно, причем, хотел заполучить не только жизнь бизнесмена, но и крупную сумму. Якобы в качестве компенсации для родственников Ивана Нетроголова, который два года назад пришел в дом Деданина с оружием в руках и не пережил жесткий отпор хозяина дома.

54-летний уроженец Армении Араик Мирзоян жил в Самарской области и неоднократно имел проблемы с силовиками — по части миграционного законодательства, пьяной и лихой езды за рулем, азартных игр и торговли лекарствами. Фото: t.me/tatmediaofficial

История «крепкого орешка» из Бугульмы 12 сентября 2018-го прогремела на всю страну. Преступники в силиконовых масках, с пистолетами, заготовленным скотчем и пластиковыми хомутами проникли во двор частного дома на улице Добровольского с территории соседнего, заброшенного участка. Дождались ухода детей в школу, и проникли через гаражную дверь в дом, и наставив оружие, сковали хомутами-стяжками руки самому Деданину и его другу Эдуарду Абдрахманову за спиной. Хозяйку пожалели — связали, не заламывая рук. Всем залепили рты и стали требовать денег, а еще — удаления записей с дворовых камер.

По дороге из гаража в дом Деданину удалось разорвать пластиковые путы, заскочить на кухню и вооружиться двумя цептеровскими ножами. И он пустил их в ход, когда один из преступников попытался открыть стрельбу, а после осечки повалил хозяина на пол.

Скриншот видео с камер наблюдения

Как позже установили эксперты — ни один из пистолетов преступников так и не выстрелил, хотя попытки были. Отбивая атаки Деданин нанес нападавшим 21 удар ножом. В итоге на месте преступления остались лишь тела Ивана Нетроголова и Владислава Колоярцева. Обоих жителей Самарской области посмертно обвинили в разбое, в организации которого МВД поначалу объявило альметьевского фитнес-тренера Андрея Климанова.

Деданина же заподозрили в превышении пределов необходимой самообороны, однако прокуратура Татарстана вмешалась и отменила постановление о возбуждении этого дела. Со слов близких, после той истории Евгений Александрович долго приходил в себя, опасался за свою семью, на какое-то время даже сменил место жительства. Однако позже вернулся к обычной жизни. Ничего необычного его родственники, друзья и соседи в последнее время не замечали. Все уверяют — такой развязки не ожидал никто.

12 сентября 2018 года. Фото vk.com

«Мы потеряли хорошего человека и патриота своего города»

Вчера под вечер у дома Деданиных было очень многолюдно. Женщины утешали вдову во дворе, мужчины хмуро переговаривались. Гадали — можно ли было предотвратить трагедию, вспоминали — каким был Деданин, обсуждали будущие похороны. Общаться с журналистом отказывались наотрез. Чуть разговорчивее были те, кого удалось подловить на выходе из здания Следственного комитета.

У дома Евгения Деданина. Фото Лины Саримовой

У дома Евгения Деданина. Фото Лины Саримовой

— Все говорят — это была месть. Не знаю, правда ли это. Но мы потеряли хорошего человека и друга, серьезного бизнесмена, патриота своего города, — поделился партнер покойного Андрей Сергушев. — Мы сотрудничали по бизнесу, но Евгений был достаточно скрытным человеком и все вопросы, проблемы решал самостоятельно. Я ему о той истории лишний раз напоминать не хотел.



Главу Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияра Байтемирова многое связывает с Бугульминским районом. Лично Деданина он не знал, но считает — силовики могли предвидеть такой сценарий:

— Вот она организованная преступность, которая по всей видимости держала зуб на него, надо было органам искоренять это, делать какие-то выводы... К сожалению, предприниматели находятся в такой ситуации, как разведчики на передовой и иногда, к сожалению, бывают конфликты. Люди разные, и есть те, которые держат зло. А зло должно быть наказуемо.

Андрей Деданин, март 2020 года. Фото vk.com

Как отпустили третьего участника «охоты на Деданина»

Выяснение всех обстоятельств убийства Деданина взял на личный контроль главный следователь России Александр Бастрыкин, требуя представить ему доклад о первых результатах. Ближе к полуночи он дал команду — передать все собранные в Татарстане материалы в Главное следственное управление СК «для наиболее оперативного, полного и объективного расследования».

Тем временем, «Реальное время» выяснило судьбу Андрея Климанова, обвинявшегося в организации разбоя на дом Деданина. Его первый приговор — 6 лет колонии за покушение на грабеж, однако прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким и в январе 2020-го Верховный суд Татарстана отменил его. Материалы вернулись в Бугульминский горсуд, но новый приговор в июне 2020-го оказался еще мягче — 2 года и 8 месяцев колонии общего режима за пособничество в покушении на грабеж со стороны ныне покойных Нетроголова и Колоярцева.

Суд постановил произвести пересчет времени в СИЗО из расчета день за полтора. В результате этого пересчета Климанов вскоре после приговора оказался на воле и оспаривать его не стал. Фото Ирины Плотниковой

Доказательств организации разбоя в деле председательствующий Виктор Бабичев не усмотрел. Суд постановил произвести пересчет времени в СИЗО из расчета день за полтора. В результате этого пересчета Климанов вскоре после приговора оказался на воле и оспаривать его не стал...