В Татарстане третий день подряд объявлен режим беспилотной опасности
Аэропорт Казани временно приостановил работу
В Татарстане третий день подряд объявлен режим беспилотной опасности. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены с 02:39 по московскому времени. Аэропорт Казани временно приостановил работу.
Ранее режим беспилотной опасности в Татарстане вводился 29 и 30 июля.
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