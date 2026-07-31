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В Татарстане третий день подряд объявлен режим беспилотной опасности

02:53, 31.07.2026

Аэропорт Казани временно приостановил работу

В Татарстане третий день подряд объявлен режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане третий день подряд объявлен режим беспилотной опасности. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены с 02:39 по московскому времени. Аэропорт Казани временно приостановил работу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее режим беспилотной опасности в Татарстане вводился 29 и 30 июля.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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