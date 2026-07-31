За ночь над регионами России, включая Татарстан, сбили 371 БПЛА
Беспилотники уничтожили над 11 субъектами страны
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский БПЛА самолетного типа.
Как сообщили в Минобороны, беспилотники сбили над Татарстаном, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном и Крымом.
Также летательные аппараты уничтожили над Азовским и Черным морями.
Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Нижнекамском, а в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр.
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