Новости происшествий

19:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

За ночь над регионами России, включая Татарстан, сбили 371 БПЛА

08:38, 31.07.2026

Беспилотники уничтожили над 11 субъектами страны

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский БПЛА самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны, беспилотники сбили над Татарстаном, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном и Крымом.

Также летательные аппараты уничтожили над Азовским и Черным морями.

Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Нижнекамском, а в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также