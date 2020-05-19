В Казани мировой судья ушел в отставку после скандала с наркотиками

Фото: "Реальное время"

Заявление на отставку подал 40-летний мировой судья участка №10 по Ново-Савиновскому району Казани Айдар Хадиуллин. Накануне на внеочередном заседании Квалификационной коллегии судей Татарстана вопрос был решен положительно.



По данным «Реального времени», в отставку Хадиуллина отправили с 18 мая, сам он участия в заседании ККС РТ не принимал.

Заявление было написано на фоне разразившегося в эти выходные скандала с задержанием мирового судьи и сотрудника МЧС и изъятием в автомобиле 80 граммов наркотиков.

Расследованием этой истории занимаются сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. По их ходатайству подозреваемый в покушении на наркосбыт пожарный Фархад Сафиуллин арестован Ново-Савиновским райсудом Казани на два месяца.

В отношении отставного судьи готовятся документы для главы Следкома Александра Бастрыкина, ведь только он вправе просить у Высшей квалифколлегии судей РФ добро на уголовное преследование служителей Фемиды.

Подробности — в материале «Реального времени».