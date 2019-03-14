Аферы года: хищения в фонде соцстраха, по следам «Аzino777» и слезы дольщиков «Стройкома»

В МВД Татарстана рассказали, как продвигается расследование самых громких экономических преступлений 2018-го

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УЭБ и ПК МВД Татарстана ищет 115 млн, которые «Стройком» раздал аффилированным структурам, рассказал сегодня на брифинге МВД начальник управления Ильдар Сафиуллин. Раскрыл он детали и по афере вокруг «декретных» 59 млн рублей, в которой участвовали 157 беременных, и по мошенничеству с поддельными картриджами на 100 млн рублей, которые поставляли госпиталю для ветеранов и Госалкогольинспекции РТ. Также он уточнил, что управлению известно о деле крупнейшего в России онлайн-казино «Азино 777». Подробности — в материале «Реального времени».

«В Татарстане не такое большое количество дольщиков»

По дольщикам идет серьезная работа с 2008 года, сказал Сафиуллин: «Несмотря на то, что проблемы остаются, в Татарстане не такое большое количество дольщиков, как в других регионах России, тут и правительство ведет работу». И все же ряд возбужденных уголовных дел есть. По словам Сафиуллина, на данный момент в судах рассматривается ряд уголовных дел, связанных со строительством жилья.

Ранее «Реальное время» писало о процессе над Фаиком Гараевым, руководителем компании-застройщика ЖК «Яшьлек» в Куюках ООО «Стройком». Недавно Гараеву заменили реальный арест домашним.

Компания «Стройком» привлекла 200 млн рублей от дольщиков, уточнил Сафиуллин на вопрос корреспондента «Реального времени»: «Деньги шли от граждан, которые брали ипотеку. Непосредственно, по нашим данным, было привлечено свыше 200 млн, 115 млн было роздано аффилированным структурам». Пока управление ищет, куда ушли эти 115 млн, добавил он.

Об «Азино777» информации пока нет

Отдельный момент — игорный бизнес, продолжил он: «Факты есть, у нас есть несовершенство законодательства, с проблематикой серьезной сталкиваемся в части экспертных заключений. Есть задержания, есть ряд уголовных дел по Казани, Набережным Челнам».

По делу известного онлайн-казино «Азино 777» Сафиуллин прямо ничего не прокомментировал: «Мы в свое время, лет 6—7 назад, действительно задерживали группу лиц, которые достаточно серьезно продвинулись в части игорного бизнеса, связанного с IT-технологиями».

Ранее издание The Bell сообщало о причастности к этому казино уроженца Набережных Челнов Альберта Валиахметова. Уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины. Любопытно, что прошлым летом СМИ нашли филиал казино в Казани — в кеше «Яндекса» есть страница с контактной информацией «Azino888» от 2014 года. Согласно ей, это казино расположено в офисе №888 в казанском БЦ «Корстон».

«Я не говорю, что именно этого человека [Валиахметова], не могу сказать, — уточнил глава управления. — Эти лица были задержаны, привлечены к уголовной ответственности. Пока таких фактов нет, что к этой деятельности причастна обозначенная компания, которая размещалась в «Корстоне», такой информации нет пока. По нашей линии работа проводится», — сказал он.

«Кто из руководства КФУ был связан с этим, рано говорить»

По вопросу о деле арестованного гражданина Ирака Ахмеда Шиблави, который, по версии следствия, за деньги обещал помощь единоверцам и соотечественникам, начальник управления сообщил:

— Вы знаете, существует программа «5 из 100» — 100 топовых вузов, вузы стремятся привлекать иностранных граждан, и получилось так, что иностранный гражданин, обещая, что он поможет поступить в данный вуз, хотя программа предусматривает бесплатную сдачу экзаменов и все остальное, он под предлогом того, что может договориться, привлекал средства своих сограждан». Пока о том, кто из руководства КФУ был связан с этим, рано говорить, такими фактами УЭБ и ПК пока не располагает, сообщил спикер.



По поводу того, были ли связи у Шиблави, Сафиуллин признался, что озвучить всего пока не может: «Скажу откровенно: естественно, в вузах республики не очень… Есть различный круг лиц — мошенников, которые предлагают за взятки продать экзамены, чтобы поступить. Эти группы существуют, лица существуют, из числа своих же студентов, бывших студентов, которые окончили данные вузы. Есть моменты, где усматривается связь с определенными преподавателями, а есть те, кто действительно сами работают».

Афера с декретницами

Сафиуллин заявил, что в прошлом году ни одного преступления с маткапиталом не выявили, но столкнулись с мошенничеством в фонде соцстрахования.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что в 2016—2017 годах из бюджета регионального отделения ФСС похитили не меньше 59 млн рублей. В афере по декретным выплатам участвовали сотни беременных и рожениц. Предполагаемый организатор преступной схемы — 35-летний Алексей Беляков, бывший замруководителя филиала №1 Вахитовского района Казани отделения ФСС РФ по РТ, до сих пор в розыске. Как и бывший хирург-маммолог казанской больницы №7, уроженец Грузии Гиа Чухуа. По версии следствия, он подыскивал мам, согласных на фиктивное трудоустройство с последующим дележом завышенных пособий по беременности.

Со слов Сафиуллина, «страна, где находится» один из скрывшихся, полиции уже известна. Всего по хищениям из фонда соцстраха уже возбуждено шесть уголовных дел с общим ущербом 365 млн рублей. Самое первое дело — на 65 млн — вскоре должно быть направлено в суд. «В Российской Федерации был факт, когда привлекались женщины, которые смошенничали, а здесь беременные женщины вовлекались в схему. Мы проверяем, где беременные женщины сами пытались получить средства», — пояснил он.

Как пояснили корреспонденту «Реального времени» источники в правоохранительных органах, в суде за «декретные» ответят ведущий специалист в филиале ФСС №1 Саитова, а также некие Санникова и Ильина. Первая, полагают в полиции, отвечала за подготовку документов, вторая открывала фирмы, куда фиктивно устраивали рожениц. Подозреваемые Мамаджанов и Давлетбаев, по версии следствия, находили рожениц, тем же занимались Киселев, Рахматуллин и Мухаметшин. По делу привлекается и казанец Шавалиев, на чье имя была открыта одна из фирм «по выкачиванию денег» из ФСС.

Детали «картриджного» дела

14 февраля этого года Вахитовский суд отправил директора и учредителя ООО «Технологии» Владимира Абросимова под стражу по подозрению в двух мошенничествах в особо крупном и крупном размере, незаконном использовании чужого товарного знака, группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба правообладателю.

Общий ущерб по делу об афере с производством и сбытом контрафакта для оргтехники под видом изделий всемирно известных марок оценивается в 100 млн рублей.

Сафиуллин прояснил, в чем, по данным МВД РФ, связь между раскрытым в Подмосковье производством и арестованными в Казани бизнесменами:

«Производство находилось в нескольких субъектах РФ, склады находились на территории Чувашской Республики, производство — как в Подмосковье, так и на территории Марий Эл. Каждая комплектующая [деталь], каждая коробка с логотипами оформлялись и делались в Подмосковье. Основная сборка — в Марий Эл, а общее руководство осуществляли наши».

«Все коммерческие структуры, все печати так называемых «легитимных» фирм из Подмосковья, естественно, привязываются к нашим [фигурантам]», — добавил он. А на вопрос, как полицейские заметили то, что не замечали пользователи, отметил: «У нас работа такая — замечать все».

Разработка группы началась не только с тендеров, сказал полковник полиции. «Со стародавних времен у нас была определенная информация, что данные лица [этим] занимались, просто мы не могли зацепить. Цепляли только хвостик небольшой, — рассказывает Сафиуллин. — А когда мы общую схему уже составили — увидели: да, действительно, основная группа лиц, которая занимается сборкой, поставкой, участием в тендерах».

О том, могут ли ведомства других регионов попасть в число потерпевших, помимо правообладателей, Сафиуллин ответил утвердительно и сообщил, что работа ведется.

Финансовые пирамиды уходят в интернет

Всего за 12 месяцев правоохранительные органы Татарстана выявили 2204 преступления экономической направленности, 416 — против государственной службы. «Приоритетных направлений много — экономика разноплановая, но в службе УБЭП 19 основных направлений, по которым мы ведем критерии оценки», — рассказал Сафиуллин.

За прошлый год в финансово-кредитной сфере сотрудники выявили 399 преступлений, на потребительском рынке — 85, в сфере операций с недвижимостью — 346.

По его словам, на данный момент расследуются 18 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами: «Из года в год идет достаточно хорошая тенденция к снижению появления таких организаций, которые приманивают людей, заставляют брать кредиты или доводят до мошеннических действий».

Все больше финансовых пирамид переходят в интернет-пространство, доля выявленных преступлений здесь существенная, и она будет расти, уверен Сафиуллин: «Преступления достаточно серьезные. Здесь уже не как ранее — мы фиксировали существующие офисы, которые привлекали средства, здесь интернет-пространство, нет прямых контрактов». Все перечисления безналичные, и сложности сотрудников управления при выявлении и расследовании заключаются, по сути, в этом, добавил он.

Сафиуллин попросил обратить внимание на обещанную доходность подобных организаций: «Доходность 30—40% — это просто невозможно. Это структуры, которые пытаются нажиться на наших гражданах».

Дела по нескольким пирамидам сейчас рассматриваются в суде, самым громким из которых стало дело КПК «Рост». В сентябре прошлого года стало известно, что прокуратура республики утвердила обвинение по делу с ущербом свыше 1,4 млрд рублей. От деятельности организации пострадали 3 557 вкладчиков из Татарстана, Челябинской области и Алтайского края. В счет погашения ущерба арестовано имущество на 300 млн рублей.

Три уголовных дела по незаконной банковской деятельности

12 преступлений, выявленных в прошлом году, связаны с криминальным банкротством республиканских предприятий. В сфере автострахования — порядка 106 преступлений, в том числе 15 по подделке и сбыту полисов ОСАГО.

— Незаконная банковская деятельность, одна из серьезных и приоритетных, так как они являются одним из звеньев появления наличности, естественно, это все задействовано в коррупционной схеме. На сегодняшний день три уголовных преступления. На рассмотрении суда ряд уголовных дел, в том числе по ст. 210, связанной с набережночелнинской группой, — рассказал Сафиуллин.

Сбыт поддельных купюр — серьезное преступление, которое расценивается как подрыв основ государства, продолжил он. В прошлом году выявили 222 случая. Ситуация с этими преступлениями достаточно серьезная в Дагестане, в Татарстане «факты единичные, но они присутствуют». За подделку денежных знаков привлекались группы из Москвы, лица цыганской национальности.

При этом, по словам начальника управления, все чаще практикуется нестандартный вид передачи денежных знаков — бесконтактный, как при передаче наркотических средств: «Преступники на месте не стоят, но мы тоже на месте не стоим, проводим оперативно-разыскные мероприятия, достаточно хорошо уже продвинулись в этом плане». Снижение есть, и число привлекаемых к ответственности уменьшается, заключил он.