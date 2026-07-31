Фестивали, культурные и спортивные события августа: куда сходить в Казани

Где горожанам провести последний летний месяц

Фото: Реальное время

В августе татарстанцев ждет сразу несколько ярких фестивалей: это и авиационный праздник «Я выбираю небо!», и фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», и этнический фестиваль «Крутушка», и семейный книжный фестиваль «Тау фест». В Казани пройдет несколько домашних игр «Рубина» и контрольный матч «Ак Барса». Подробнее — в афише «Реального времени».



Летние фестивали

Всероссийский фестиваль колокольного звона

31 июля — 2 августа. Елабуга, сквер Спасского собора. 0+

Мероприятие пройдет в рамках ежегодной Спасской ярмарки. Участие в нем примут звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах — колесной лире и гуслях.

Авиационный праздник «Я выбираю небо!»

1 августа. Центр семьи «Казан». 0+

В программу праздника войдут демонстрационные полеты воздушных судов, выступления артистов и выставка техники.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музыкальный фестиваль «ПроБка»

1 августа. Детский парк «Елмай». 0+

Это музыкально-социальный проект, дающий возможность музыкантам любых возрастов и стилей заявить о себе на обширную аудиторию, а главное — быть услышанными. Хедлайнер вечера — группа IOWA.

Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр»

1 августа. Елабужское городище. 0+

Турнир пройдет в Татарстане уже пятый раз. Помимо соревновательной программы, ожидаются ярмарка ремесел, знакомство с историей Булгарской цивилизации, выступления с использованием древнего музыкального инструмента кубыза, а также возможность попробовать блюда, приготовленные на открытом огне.



Музыкальный фестиваль «Рок-берега»

8 августа. Чистополь. 0+

На фестиваль приедут как постоянные участники, так и новые коллективы. В их числе — «Анимация», ВИА «Волга-Волга», INVERNO Orchestra, «Дом кукол», «Мамульки бенд», «Лос Чототамос».



Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

8—9 августа, Болгар. 0+

Гостей ждут поединки в историческом средневековом бою, интерактивные и образовательные площадки, посвященные разным историческим периодам, квесты, экскурсии и фотозоны. Хедлайнером музыкальной сцены станет группа «Чичерина».



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль»

9 августа. Парк им. Горького. 0+

Это площадка для взаимодействия культур Поволжья, которая объединяет музыку, традиции, современное искусство и создает место для культурного диалога между соседствующими регионами. Хедлайнер — Элли на маковом поле.

Международный этнический фестиваль «Крутушка»

21—23 августа. Казань, поселок Крутушка. 0+

На площадке соберутся музыканты, фольклорно-этнографические коллективы, специалисты в области традиционной культуры разных народов России и мира. Древние напевы и инструменты, старинные костюмы, обряды позволяют соприкоснуться с ожившей историей. Также организаторы подготовят мастер-классы, ярмарку ремесленников, арт-проекты, художественные выставки, спектакли, презентации кинофильмов и анимации.

Семейный книжный фестиваль «Тау фест»

29—30 августа. Детский парк «Елмай». 0+

Мероприятие объединяет на одной площадке издателей, писателей, художников, артистов и читателей. В этом году здесь впервые пройдет костюмированный парад литературных героев — участниками могут стать все желающие.



День Татарстана и Казани

30 августа. Казань и другие города Татарстана. 0+

В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. Для жителей 30 августа проходят концерты и другие праздничные мероприятия. В Казани главная праздничная площадка традиционно разворачивается на площади Тысячелетия и в центре города — там выступают известные артисты и фольклорные коллективы, звучат песни на русском и татарском языках. В парках организуют семейные программы, мастер‑классы по народным ремеслам и выставки, а вечер завершает красочный фейерверк. В других городах и районах Татарстана в этот день также проходят народные гулянья, спортивные состязания и театрализованные представления, посвященные истории и культуре республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Концерты

«Дайте танк (!)»

1 августа. Korston. 16+

Российская рок-группа из подмосковной Коломны впервые приедет с концертом в Казань. Гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку, — так описывает коллектив свое творчество.



Фирдус Тямаев

8 августа. «Татнефть Арена». 6+

Известный певец татарской эстрады устроит дискотеку из хитовых песен.



Дора

14 августа. Roof Place. 16+

Специальное шоу под открытым небом от автора музыкальных блокбастеров. Молодая певица Дора определяет свой жанр как кьют-рок. «Cute» по-английски означает милый, а слово «рок» добавлено в это словосочетание, чтобы обозначить «приятный голос в связке с перегруженными гитарами и живыми ударками», — говорит она.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юбилейная премия «Татар Радиосы — 25 яшь» — «Татарскому радио — 25 лет»

19 августа. КРК «Пирамида». 6+

На сцене пройдут концертная программа, торжественная церемония награждения и выступления звезд татарской эстрады. Зрителей ожидает масштабная постановка, световые и визуальные эффекты, живой звук и выход на одну сцену главных хитмейкеров.

«Свидание»

21 августа. Бар «Соль». 12+

Московская группа в очередной раз проведет в Казани летний концерт. «Свидание» известно проникновенными и меланхоличными песнями с вкрадчивым вокалом фронтмена Андрея Зеберти.



Филармонический джаз-оркестр РТ и Мари Карне

24 августа. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+

Один из ведущих коллективов России выступит совместно с Мари Карне — молодой исполнительницей джаза, блюза и соула. В программе — популярные джазовые стандарты, а также советские и татарские песни в оригинальных джазовых аранжировках.



Ансамбль танца «Казань»

25 августа. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+

Ансамбль танца «Казань» представит программу «Шоу, покоряющее сердца». Зрителей ждет захватывающее путешествие по культурному наследию Татарстана и народов России. В программе — народные танцы, лирические композиции, виртуозные мужские партии и изящные женские хореографические номера.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Градусы»

26 августа. Roof Place. 16+

Музыка группы «Градусы» — это сочетание попа, диско, поп-рока и R&B. Коллектив известен как автор таких хитов, как «Режиссер», «Научиться бы не париться», «Кто ты?» и других. Этим летом популярные песни прозвучат и в Казани.



Государственный ансамбль песни и танца ордена Дружбы народов Республики Татарстан

29 августа. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+

Ансамбль представит программу «Мой народ, моя республика!» — «Минем халкым, минем республикам!». Ее основу составят настоящие шедевры татарской культуры. В частности, артисты покажут самобытные постановки, которые стали основой золотого фонда ансамбля, — «Девичник», «Танец казанских девушек», «Гармонь-гармонь», «Джигиты».



Постановки

«Чуань юнь дун фан». Классические фрагменты сычуаньской оперы

17 августа. Театр им. Камала. 12+

Сычуаньская опера — один из древнейших видов китайского театрального искусства и важная часть нематериального культурного наследия Китая. Она объединяет пять вокальных форм: куньцюй, гаоцян, хуцин, таньси и дэнси.

«Күңелем кукурузы» / «Кукуруза души моей»

19 августа. Театр им. Камала. 16+

«Кукуруза души моей!» — именно так обращался в письмах русский писатель Антон Чехов к подруге своей сестры Маши и будущей певице, актрисе, переводчице, литературному и театральному критику Лидии Мизиновой. В основе спектакля — переписка. Эпистолярные баталии, разворачивающиеся на страницах, превратились в исполнении молодых артистов в ироничную и смешную одновременно историю о быстротечности жизни и мимолетности счастья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Габдулла — яктылык» / «Габдулла — свет»

20 августа. ТЮЗ им. Кариева. 12+

В театрализованном концерте артисты пытаются прожить историю жизни Габдуллы Кариева, вместе с ним пройти его творческий путь под звучание народных мотивов. Спектакль расскажет о событиях начала ХХ века и о личностях, чьи имена оставили глубокий след в истории становления татарского национального театрального искусства.

«Табор уходит в небо»

21 августа. «Экият». 16+

Спектакль по рассказам Максима Горького. Это история о двух сердцах, страсть которых сожгла их дотла. Это сказание о любви, о неукротимом стремлении к воле и о гордости.

«Казанга Тукай кайткан» / «Возвращение Тукая»

27 августа. Театр им. Камала. 12+

На сцене развернется история жизни великого татарского поэта. Трагически короткая жизнь гения и бытие его в истории и сознании поколений пересекутся на сцене в новом театральном действе, которое станет неким личным опытом взаимодействия здесь и сейчас с образом «солнца татарского народа» авторов, участников и зрителей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Лу»

28 августа. Театр им. Тинчурина. 12+

История Луизы — жены Хасана Туфана. Когда ее мужа увозят в ссылку с клеймом «враг народа», она остается одна с двумя маленькими детьми. Лишенная крова, работы и права на жизнь, Луиза находит единственный способ быть рядом с любимым: она отдает свою кровь, чтобы на вырученные гроши отправлять ему посылки. Это история о верности и о любви, способной гореть даже тогда, когда надежды уже не осталось.

Детям

«Дети и эти»

2—3 августа. Театральная площадка MOÑ. 6+

Спектакль для семейного просмотра по рассказам Григория Остера.

Интерактивный клоунский спектакль «Давай играть!»

14 августа. Казанский цирк. 0+

Мероприятие для всей семьи от трио «Без носков». Зрителям расскажут историю о мальчике Жене, чьи обычные игрушки вдруг оживают и отправляются с ним в фантазийное путешествие. Благодаря друзьям Женя узнает, как сила воображения помогает побороть страх, раскрыть творческие способности и исполнить заветное желание…

Спортивные события

«Карабаш Фест 2026»

1—2 августа. Поселок Карабаш. 0+

В Татарстане пройдут соревнования по трейлу, плаванию на открытой воде и свимрану. Участников ждут бег по природным тропам, плавание в открытой воде и яркие маршруты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Домашние матчи «Рубина»

9, 30 августа. «Ак Барс Арена». 0+



Казанский футбольный клуб сыграет против «Оренбурга», «Спартака» и «Динамо».

Контрольный матч «Ак Барса»

14 августа, «Татнефть Арена». 0+

«Ак Барс» сыграет в Казани с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Это контрольный матч в рамках подготовки к новому хоккейному сезону.