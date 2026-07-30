Водитель легковушки, врезавшейся в автобус с детьми в Татарстане, уснул за рулем

Ford Transit перевозил 12 детей

Фото: Айдар Раманкулов

Водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit из-за того, что уснул за рулем. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Отмечается, что водителю легковушки 24 года. Автобус перевозил 12 детей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В 08:35 в Лаишевском районе водитель автомобиля Ford Focus 2002 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit, перевозившим 12 детей. В результате четыре ребенка доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают автоинспекторы, — сообщили изданию.

Ранее сообщалось, что следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту данного ДТП.

Никита Егоров