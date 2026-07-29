Под Тверью сгорели декорации для киносъемок на площади 2 тыс. кв. м

Огонь охватил 30 строений, пострадавших нет

В Тверской области в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа загорелись декорации для киносъемок. Площадь пожара превысила 2 тыс. кв. м.

— На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения — 34 специалиста и 9 единиц техники. К тому моменту огонь охватил уже 30 строений, — сообщает МЧС региона.

Сотрудникам МЧС удалось отстоять 10 конструкций, после чего открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса. Жертв и пострадавших нет.

Ранее возник пожар на складе Wildberries в Электростали, который полностью ликвидировали.

Вадим Вахрушев