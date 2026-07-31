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В восьми городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

03:53, 31.07.2026

Ограничения введены для обеспечения безопасности

В восьми городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В восьми городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Существует угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Жителям необходимо принять меры безопасности.

Ранее в Татарстане третий день подряд объявили режим беспилотной опасности. Все три аэропорта временно закрыты.

Зульфат Шафигуллин

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