В восьми городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Ограничения введены для обеспечения безопасности
В восьми городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Существует угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Жителям необходимо принять меры безопасности.
Ранее в Татарстане третий день подряд объявили режим беспилотной опасности. Все три аэропорта временно закрыты.
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