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Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменена

07:16, 31.07.2026

Режим сохраняется для Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска

Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим угрозы атаки БПЛА сохраняется для Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска.

На всей территории Татарстана продолжает действовать беспилотная опасность. Все три татарстанских аэропорта остаются закрытыми.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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