Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменена
Режим сохраняется для Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска
Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим угрозы атаки БПЛА сохраняется для Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска.
На всей территории Татарстана продолжает действовать беспилотная опасность. Все три татарстанских аэропорта остаются закрытыми.
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