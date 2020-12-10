Опальный полковник Халиев: «За время службы нажил много врагов...»

Экс-сотрудник СКР усомнился в объективности судов Татарстана и объяснил местью свое уголовное преследование

Фото: пресс-служба Шестого кассационного суда общей юрисдикции

В Самаре провалилась первая попытка экс-главы челнинского отдела Следкома переместить процесс по его уголовному делу за пределы Татарстана. Шестой кассационный суд общей юрисдикции оценил доводы полковника Камиля Халиева в части возможного «воздействия неназванными лицами на судебную систему Татарстана» и счел их «неподкрепленными фактами и очевидно несостоятельными». Как выяснило «Реальное время», в своем ходатайстве обвиняемый указал: дело против него и его подчиненных — это месть за работу его команды по коррупционным делам.

Суду предоставили публикации СМИ



На заседании Шестого КСОЮ в Самару приехали двое обвиняемых — Камиль Халиев и его бывший зам Ильдар Шакиров. Третья фигурантка уголовного дела Екатерина Перепеченова (ранее Никитина) просила суд рассмотреть материал без ее участия.

12 ноября на предварительном слушании Набережночелнинского суда бывший главный следователь автограда заявил ходатайство об изменении подсудности и попросил направить уголовное дело в равнозначный суд иного субъекта РФ. Ходатайство вместе с материалами дела было перенаправлено в Самару. Его рассмотрение состоялось 8 декабря.

Ни один из потерпевших по делу до Самары не доехал.

В своем ходатайстве уволенный со службы полковник поделился мнением, что рассмотрение дела в Челнах «не гарантирует беспристрастного и объективного судебного разбирательства», поскольку уголовное преследование в отношении него и других лиц «носит заказной характер». Напомнил о расследовании уголовных дел против коррупции, которые затронули интересы крупных предпринимателей и должностных лиц и предположил, что эти задетые будут склонять служителей Фемиды к необъективному рассмотрению дела.

12 ноября на предварительном слушании Набережночелнинского суда бывший главный следователь автограда заявил ходатайство об изменении подсудности и попросил направить уголовное дело в равнозначный суд иного субъекта РФ. Фото: Сергей Афанасьев

Также в оглашенном судом ходатайстве прозвучало, что за время службы автор «нажил много врагов». А еще, что он не доверяет челнинскому суду, поскольку во время руководства следственным отделом в автограде столкнулся с противодействием судебной системы — ряд неотложных обысков признали незаконными. Правда, позже эти решения первой инстанции отменил Верховный суд республики.

К своему ходатайству Камиль Халиев приложил три постановления Следкома по РТ — одно об отказе в возбуждении уголовного дела против его команды от 10 апреля 2019 года и два о прекращении этого дела в июне и сентябре того же года «за отсутствием события преступления».

Также кассационным судьям предоставили большой спектр публикаций татарстанских СМИ о громких делах челнинских следователей и версиях их уголовного преследования. В их перечне оказалось и интервью Камиля Халиева «Реальному времени» о результатах расследования земельных дел и возврате 80 га в Челнах и Тукаевском районе в муниципальную и федеральную собственность.

Вкратце напомним, в чем обвиняют трех офицеров СК. По версии следствия, следователь Никитина и ее руководители Шакиров и Халиев в 2017—2018 годах по предварительному сговору злоупотребили полномочиями, привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена-заказчика работ Фанила Шарипова.



Никитиной инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием. Также экс-следователей обвиняют в преступной халатности по делу об изнасиловании 16-летней работницы кафе хозяином заведения из Турции. По версии обвинения, дело было закрыто без достаточных оснований, возможные вещдоки утрачены, а когда вышестоящая инстанция отменила это решение, подозреваемого в России уже не было.

Все трое обвинение не признают.

В нижнем ряду второй слева Шакиров, третий — Халиев, крайняя справа — Никитина. Фото chelny-izvest.ru

Халиев: «Полагаю, это связано с местью в отношении меня»

На заседании в Самаре опальный полковник СК поддержал свое ходатайство и рассказал — в прокуратуре и Следкоме отработал свыше 25 лет. Причем, в Казани и пригороде, а также в Челнах.

«В процессе работы очень многое приходилось выявлять и возвращать государству незаконно отчужденных земельных участков. И стали поступать намеки, что после ухода руководителя [Следственного] управления РТ в отставку и его перехода на другую должность — будут определенные негативные последствия в отношении меня», — рассказал Камиль Халиев.



С уходом Павла Николаева с поста и.о. руководителя Следкома по РТ в начале 2019 года по челнинскому отделу пошли служебные проверки, продолжил он: «Мне изначально было предложено или увольняться, или будет уголовное преследование. Полагаю то, что происходит, связано непосредственно с местью в отношении меня».

Халиев не уволился. В мае 2020-го его уволили приказом главы СКР Александра Бастрыкина. Причем это увольнение он считает незаконным и до сих пор оспаривает его — на данный момент в Верховном суде РТ. Ранее он обжаловал и все постановления о возбуждении уголовных дел в отношении своей персоны, однако добиться их отмены не смог.

В мае 2020-го Халиева уволили приказом главы СКР Александра Бастрыкина. Причем это увольнение он считает незаконным и до сих пор оспаривает его. Фото: Ирина Плотникова

«Халиев пал жертвой земельных войн", — сообщил суду его адвокат Айрат Уразманов, некогда возглавлявший второй отдел Следкома по РТ. Он считает — преследование его клиента связано с его профессиональной деятельностью, а именно с расследованием коррупционных сделок по отчуждению самых ликвидных земель под Казанью и в Челнах. По мнению защитника, тактика работы команды Халиева позволяла вскрывать крупные аферы и злоупотребления в этой сфере.

— Эти дела прогремели, по крайней мере на территории Татарстана. Были арестованы земли крупнейшего предпринимателя города Набережные Челны Миронова. В дальнейшем, участки (площадью 53 га — ред.) были переданы в муниципалитету, перешли в госсобственность, — отметил Уразманов.

О полном прекращении преследования бенефициара «Еврогрупп» Алексея Миронова «за отсутствием состава преступления» защитник экс-следователя не сказал. Как и о том, что гражданские суды ранее не нашли основания для возврата муниципалитету розданных прежними челнинскими чиновниками земель. В то же время до суда дошли явные аферы с отчуждением по судебным решениям с «потемкинскими» домиками и банями.

Оценив материалы уголовного дела, адвокат пришел к выводу: «Никакой подоплеки коррупционной, либо иной личной заинтересованности [обвиняемых следователей] установлено не было».

Айрат Уразманов считает — преследование его клиента связано с его профессиональной деятельностью, а именно с расследованием коррупционных сделок по отчуждению самых ликвидных земель под Казанью и в Челнах. Фото: Ирина Плотникова

Уразманов просил суд передать дело для рассмотрения по существу в иной субъект Российской Федерации, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность, а также исключить возможность влияния на принимаемые судебные решения в Татарстане, где Халиев в силу прежних должностей знаком со многими представителями государственных органов и судебной власти.

Шакиров: «В СМИ очерняются наши гордые имена»

«Меня постигла, к сожалению, такая же участь, как и моего бывшего руководителя», — сообщил на заседании кассационной инстанции обвиняемый Ильдар Шакиров, экс-заместитель руководителя челнинского отдела Следкома. Он просил удовлетворить ходатайство своего бывшего шефа и рассказал, что лично столкнулся с недопониманием судебных решений по своему делу. В частности, почему по ходатайствам об отстранении от должности на одних и тех же основаниях в апелляции принимались противоположные решения:

— Сначала районный суд нас отстранил, потом Верховный суд РТ признал первоначальное решение незаконным, причем было прописано, что по нам с Халиевым не имеется даже оснований для подозрений в инкриминируемых преступлениях... Однако при повторном рассмотрении ходатайства по тем же самым основаниям Советский райсуд все-таки постановил отстранить, и Верховный суд это решение узаконил.

Недоумение у майора Шакирова вызвали и два решения одного судьи первой инстанции. Сначала следователю отказали в установлении предельного срока для ознакомления с материалами дела. «Я не мог явиться к нему в кабинет, поскольку нахожусь совершенно в другом городе, — объясняет обвиняемый. — Но при повторном обращении следствия эта же судья на тех же самых основаниях ограничила мне сроки...»

Ильдар Шакиров просил удовлетворить ходатайство своего бывшего шефа и рассказал, что лично столкнулся с недопониманием судебных решений по своему делу. Архивное фото: nchelny.city

По мнению Ильдара Шакирова, препятствием к рассмотрению их дела в Татарстане может стать и тот факт, что о нем через СМИ информировано все юридическое сообщество республики:

— В Татарстане только ленивый не знает о расследовании нашего дела. Оно конкретно освещается в средствах массовой информации, где очень некрасиво очерняются наши гордые имена. Не побоюсь этого слова, потому что мы добросовестно служили. В материалах уголовного дела имеются множество наград и благодарственных писем. Оценка нашей работы всегда была результативна и эффективна.

Как следователь с 13-летним стажем Шакиров поделился личным мнением о своем обвинении: «Оно не соответствует материалам дела — лишь придумки следователей, как я считаю. Прошу передать дело в другой регион — для объективного рассмотрения, а не с целью оправдаться и защитить себя».

Адвокат Феликс Гиниев также поддержал ходатайство об изменении подсудности. В защиту отсутствующей на заседании Екатерины Перепеченовой он также сообщил — челнинский отдел СК занимался расследованием громких дел в отношении крупных предпринимателей и должностных лиц с большими связями во властных структурах и правоохранительных органах.

Адвокат Феликс Гиниев также поддержал ходатайство об изменении подсудности. Фото: Ирина Плотникова

Шестой КСОЮ: «Угрозы беспристрастному правосудию нет»

Представитель прокуратуры просил кассационный суд отказать в ходатайстве. Довод о политической мотивировке уголовного преследования на фоне раскрытых коррупционных дел он назвал голословным.

«Оснований для удовлетворения ходатайства не имеется», — постановил Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Причем, огласил и мотивировочную часть решения. Обосновал, что при направлении дела в Набережночелнинский суд — по месту совершения предполагаемых преступлений — подсудность была соблюдена. При этом отвод всему составу данного горсуда не заявлялся и не удовлетворялся.

Кассация установила: «Данных, что все судьи Набережночелнинского суда прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела, в представленных материалах не содержится. При возникновении подобных обстоятельств в случае рассмотрения дела конкретным судьей стороны не лишены возможности заявить об отводе судьи».

Аргументы о заказном характере уголовного преследования обвиняемых должны быть проверены при рассмотрении дела по существу, говорится в постановлении. Еще одна цитата: «Неподкрепленные какими-либо фактическими данными, а следовательно очевидно несостоятельные доводы об оказании неназванными лицами воздействия на судебную систему республики Татарстан во внимание судом приняты быть не могут».

«Оснований для удовлетворения ходатайства не имеется», — постановил Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Фото: Максим Платонов

Также в Шестом КСОЮ пришли к выводу, что признание ряда обысков челнинского отдела СК незаконными не свидетельствует о личной заинтересованности судей, так же как ранее занимаемые должности обвиняемых «сами по себе не свидетельствуют, что данные лица имеют влияние на территории РТ на деятельность государственных и общественных институтов, которое создавало бы угрозы объективному и беспристрастному правосудию».

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ в течение 10 дней.