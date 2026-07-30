Следователи Татарстана возбудили дело после ДТП с автобусом с детьми

Четверо детей госпитализированы

Фото: Ринат Назметдинов

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей. Расследование ведется по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Напомним, сегодня на дороге Казань — Оренбург — Боровое Матюшино в Лаишевском районе Татарстана водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

прокуратура РТ

От удара автобус вылетел с дороги и опрокинулся на бок. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения передней части, следует из кадров, опубликованных прокуратурой.

Подробности ДТП с автобусом — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Четверо детей госпитализированы после ДТП в Татарстане, угрозы их жизни нет, сообщили в Минздраве, чей ответ приводит РИА «Новости».

Никита Егоров