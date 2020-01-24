Уголовное дело рухнувшего в Казани «Боинга» «пролетело» в суде

Подсудимые ВИП-летчики не признали вину, но оставили пять гособвинителей без работы

Фото: Ирина Плотникова

«Готовы были биться до последнего!» — заявил сегодня «Реальному времени» бывший гендиректор авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов. Он и двое его коллег, обвиненных в крушении самолета Boeing и гибели 50 человек, вышли из Лаишевского райсуда несудимыми. Дело расследовалось те самые шесть лет, что составляют срок давности по данной категории. Впрочем, по данным защиты, дело изготовителя поддельного летного удостоверения для командира рейса вообще не дошло до суда. Также выяснилось: к тому злополучному рейсу готовили совсем не Boeing.

Усиление приставов и неявка потерпевших



Генпрокуратура назначила на процесс по делу рухнувшего Boeing группу аж из пяти гособвинителей. Среди них — Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, прокурор Лаишево Дмитрий Белянин, а также старший помощник Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев. Отстаивать согласованную позицию обвинения прибыл лишь Дикарев, известный участием в деле о крупнейшей в Татарстане катастрофе на воде. Но если в причинах крушения «Булгарии» казанский суд разбирался больше года, то история смертельной посадки самолета в Лаишевском суде промелькнула буквально за 2 часа.

В здании дежурил усиленный наряд приставов, всех пришедших тщательно досматривали. Правда, аншлага не наблюдалось.

Почти за час до назначенного предварительного заседания в суд с адвокатами прибыли бывший гендиректор авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов и бывший замдиректора летной службы Виктор Фомин, обвиняемые в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте (ч. 3 ст. 263 УК РФ) в части допуска к полетам командира судна Рустема Салихова с липовым свидетельством пилота коммерческой авиации.

Виктор Фомин и Валерий Портнов

Минут за 15 до начала на проходной появился третий фигурант дела — заслуженный пилот России, бывший руководитель межрегионального управления Росавиации Шавкат Умаров. Ему предъявлено обвинение в том, что не выявил подложное свидетельство — по халатности (ч. 3 ст. 293 УК). По версии обвинения, 17 ноября 2013 года погибшим командиру самолета и второму пилоту Виктору Гуцулу просто не хватило знаний и опыта при заходе на второй круг перед посадкой. В итоге погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Потерпевшими по делу признаны компания «Ак Барс Страхование», что несла расходы по выплатам семьям погибших, и 48 человек, включая иностранцев. Ведь на борту упавшего самолета были преподаватель английского языка Донна Каролина Булл из Великобритании и Маргарита Ошуркова с Украины. Впрочем, их близкие на заседании не появились. По повесткам пришли родственники троих погибших. Мать казанца Айрата Садрутдинова вспоминала, как он всегда выбирал поезд, но в тот раз Айрат очень спешил, желая увидеть сына.

Интересы Садрутдиновых и потерявших дочь Хафизовых на суде представлял адвокат Зуфар Хусаинов. От комментариев воздержался.

— Если это останется безнаказанным, значит, и дальше будет продолжаться такое безобразие, — делилась другая потерпевшая Гульфия Мингалеева. — Шесть лет прошло уже, но я каждый день плачу. Такой хороший сын у меня был, всегда помогал. У него двое сыновей осталось.

Потерпевшие Садрутдиновы

Мать погибшей Натальи Акулининой чуть опоздала на процесс, впрочем, свободных мест в зале хватало. Остальные потерпевшие, как выяснилось, прислали в суд заявления о нежелании принимать участие в рассмотрении дела. Не знакомились они и с материалами следствия.

Срок давности и подмена самолета перед рейсом

В Лаишевском райсуде — шесть судей. Рассматривать громкое дело компьютер (электронная система распределения дел, — прим. ред.) поручил председателю Магнави Гараеву. После вводной части он попросил СМИ покинуть зал, поскольку предварительные слушания проходят в закрытом режиме.

Как позже выяснилось, далее на процессе трое подсудимых заявили ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением срока давности. Отсчет следователи вели от дня катастрофы, и в шестую годовщину трагедии — срок вышел. На тот момент дело находилось на утверждении в Генпрокуратуре РФ, в Татарстан оно пришло под Новый год.

Когда судья удалился в совещательную комнату для разрешения ходатайства, одна из потерпевших заявила «Реальному времени» — против прекращения дела они возражали, требовали сначала возместить моральный ущерб.

В здании дежурил усиленный наряд приставов, всех пришедших тщательно досматривали. Правда, аншлага не наблюдалось

В совещательной судья Гараев провел не меньше часа и в итоге постановил — дело прекратить. Из оглашенного документа следовало — против такого финала по преступлениям из категории средней тяжести со сроком давности шесть лет не возражали гособвинитель Дикарев и адвокаты подсудимых, а явившиеся в суд потерпевшие оставили вопрос на усмотрение суда. Судья также отметил, что в материалах уголовного дела не указаны обстоятельства, которые влекут за собой приостановление срока давности — никто из подсудимых в розыск не объявлялся, от следствия и суда не скрывался.

Прекратив уголовное преследование в отношении Портнова, Фомина и Умарова, суд отменил им и подписку о невыезде. При этом постановил — хранить вещественные доказательства по делу до истечения сроков хранения, а части разбитого Boeing, включая гидравлические приводы рулей высоты, части рулевых колонок и двери кабины пилотов, — вернуть собственнику самолета.

Напомним, Boeing 737-500 (регистрационный номер VQ-BBN, заводской 24785, серийный 1882) был в лизинге у АК «Татарстан» с декабря 2008-го. Летать начал в 1990 году, обслуживал рейсы Air France, Uganda Airlines, Bulgaria Air и еще четырех компаний. Успел совершить более 36 тысяч циклов «взлет-посадка».

Однако в тот злополучный рейс 17 ноября 2013 года лететь должен был не этот Boeing, а канадский самолет Bombardier CRJ. Эта информация, по данным «Реального времени», имеется в материалах уголовного дела. Но в салоне «канадца» не было бизнес-класса, а на борту ждали ВИП-пассажиров. В частности, бывшего начальника управления ФСБ по Татарстану Александра Антонова. Кто принимал решение о замене модели, теперь вряд ли узнаем.

На процессе трое подсудимых заявили ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением срока давности

Дело фальсификатора Орлова до суда не дошло

Летчик с 39-летним стажем Шавкат Умаров решению суда и рад, и не рад. «Пусть докажут, что я виноват! Я могу доказать, что нет!» — говорит он. В 2013-м после трагедии Умаров добровольно ушел в отставку и неожиданно для себя получил статус подозреваемого в деле. В последний раз о его прекращении за отсутствием состава просил Юрия Чайку, еще в ранге генпрокурора РФ, в ноябре 2019-го.

По мнению Умарова и его адвоката Резеды Исмагиловой, в основу обвинения против начальника подразделения Росавиации в РТ положили нелегитимный документ — не прошедший госрегистрацию и не опубликованный приказ 2008 года бывшего главы Росавиации Геннадия Курзенкова, который в 2010-м был признан недействующим. В том документе говорилось, что председатель территориальной квалификационной комиссии в сфере авиации обязан «организовать проверку подлинности представленных на рассмотрение документов и указанных сведений», и позже именно эта часть была признана содержащей коррупциогенный фактор.

Однако данная конструкция позволила, как считает защита, выстроить следствию линию виновности Умарова: в 2009 году он утвердил решение комиссии о переучивании летчика Салихова на Boeing 737, в 2013-м — произошла трагедия. Без оценки остались другие факты — в течение четырех лет Салихову неоднократно продлевали свидетельство коммерческого пилота, выдавали на уровне Высшей квалифкомиссии свидетельство линейного пилота, давали добро на допуск к полетам, причем делавшие это люди не обвиняются.

Умаров же поверил подписям тех, кто рекомендовал Салихова к обучению и заверял его документы, среди которых было и липовое удостоверение пилота коммерческой авиации об обучении в центре, подконтрольном «Северо-Западному учебному центру» в Санкт-Петербурге.

Летчик с 39-летним стажем Шавкат Умаров решению суда и рад, и не рад

Более того, из материалов дела подсудимые и их адвокаты узнали автора тех подделок — некоего сотрудника учебного центра Орлова. «Он полностью признал вину, что изготавливал такие документы и предоставлял их, причем не одному человеку — там несколько было», — сообщил «Реальному времени» экс-глава авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов. С его слов, преследование Орлова силовики прекратили сами — тоже за сроком давности. А ведь, по данным защиты, в деле имелись показания свидетелей о коррупционной схеме получения липовых летных удостоверений на подлинных бланках Росавиации. Но по части взяток дело даже не возбуждали.

Не согласны подсудимые и с версией о причине трагедии, говорит Портнов:

— До конца готовы были биться. Потому что нашей вины там нет. Это техническая неисправность, все материалы по этой неисправности представлены суду... Фактически там отказ управления стабилизатора...

Решение Лаишевского райсуда может быть оспорено в течение 10 дней.