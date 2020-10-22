В СИЗО Татарстана кончились нары

Количество осужденных и арестованных в следственных изоляторах Татарстана превысило лимит на 260 человек

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в следственных изоляторах Казани и Татарстана кончились свободные места. Беспрецедентную загрузку республиканских СИЗО наши источники связывают с такими факторами, как специфика судебных решений, активная работа следствия и даже коронавирус. В пандемию осужденных с не вступившими в силу приговорами татарстанцев начали на время высылать за пределы республики — в изоляторы Самары, Кирова, Перми и даже Оренбурга. Проблема стала известна журналистам случайно, когда выяснилось, что из Казани в Уфу этапировали осужденного экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова.

Этапировали не только Дьяконова



«Пропажу» Германа Дьяконова обнаружил его адвокат Мидхат Курманов. Пришел в понедельник в СИЗО-1, а клиента нет. Оказалось, 17 октября бывшего ректора казанского вуза отправили с этапом в Уфу, причем предупредили — пробудет он там до вступления приговора в законную силу.

7 августа Вахитовский райсуд Казани приговорил Дьяконова к 7,5 года колонии по 10 эпизодам хищений с ущербом 42,6 млн рублей. Остальные фигуранты дела КНИТУ-КХТИ, за исключением Ильдара Абдуллина, получили условные сроки. Приговор был обжалован четырьмя осужденными, но их рассмотрение в Верховном суде Татарстана пока не назначено. А потому и приговор в силу не вступил.

Ряд коллег Курманова возмущены решением о переводе клиента на такой важной стадии, как оспаривание приговора. По их мнению, это нарушает право осужденного на защиту.

Фото Рината Назметдинова

— Поеду к нему в Уфу перед апелляцией. Это ведь не только Дьяконова коснулось. Знаю, что одного из осужденных до вступления приговора этапировали в Пермь, другого — в Сызрань. И это делается не от хорошей жизни — не дело, когда в камере на 6 человек сидят 10 и спят по очереди, — комментирует ситуацию Мидхат Курманов.

Коронакризис добавил проблем за решеткой

Информацию о переводе сидельцев из СИЗО Татарстана в другие регионы подтвердили источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Говорят, договоренности о замещении «вакантных» мест достигнуты с региональными управлениями ФСИН в соседних регионах — Башкортостане, Кировской и Самарской областях, Пермском крае. Бывает, отправляют даже в Оренбург.

Масштабы таких «миграций» собеседники «Реального времени» озвучивать не стали. Однако напомнили, что проблема дефицита мест за решеткой существует давно, а новый СИЗО Казани пока не построен. Потому казанских сидельцев нередко переводят в СИЗО Чистополя, а то и Бугульмы.

Пару лет назад с подачи УФСИН по РТ поднимался вопрос о временной пересадке осужденных татарстанцев, что ждут апелляции, в изоляторы Марий Эл. Однако тогда эта инициатива не получила поддержки у руководства судебной системы.

Проблема дефицита мест за решеткой существует давно, а новый СИЗО Казани пока не построен. Фото Олега Тихонова

Коронавирус существенно обострил проблему, поясняют источники «Реального времени». Во-первых, из-за перевода судебной системы на режим рассмотрения лишь неотложных материалов все апелляции на приговоры поставили на паузу. И пауза эта растянулась на несколько месяцев, в течение которых приговоры в силу не вступали и осужденных в колонии не отправляли. Тогда как аресты по новым уголовным делам продолжались и количество арестантов в СИЗО лишь прибывало. Причем с назначением новых руководителей силового блока работа активизировалась.

Добавил проблем и карантин в СИЗО-1 в мае — июне, в этот период на паузу были поставлены почти все уголовные дела в судах с участием арестантов этого изолятора. Часть процессов пришлось приостанавливать ввиду болезней судей, прокуроров. Еще одна проблема — масштабные дела с большим количеством фигурантов и эпизодов — как дело КПК «Рост», ОПС «Тукаевские», что расследуются годами и годами рассматриваются в судах. А люди сидят.

Наблюдаются и попытки злоупотребления правом — с появлением нормы о зачете сроков день СИЗО засчитывают за полтора колонии общего режима, и есть желающие затянуть процесс вступления приговора в силу и чисто технически сократить общий срок отсидки.

Добавил проблем и карантин в СИЗО-1 в мае — июне, в этот период на паузу были поставлены почти все уголовные дела в судах с участием арестантов этого изолятора. Фото Ирины Плотниковой

«Лимит посадок» в Татарстане превышен на 260 человек

Когда количество осужденных и арестованных в изоляторах Татарстана превысило лимит на 200 человек, идея по переводу «лишних» на свободные места в учреждениях ФСИН соседних регионов была реализована. Правда, для татарстанцев за пределами республики выделили всего 50—80 мест, утверждает знакомый с ситуацией источник в судейском сообществе РТ. Так что проблему дефицита это не решило, ведь рассмотрения своих апелляционных жалоб на приговоры в Татарстане ожидают более 500 осужденных.

По данным собеседника «Реального времени», только в СИЗО-1 Казани содержатся 40 человек сверх установленного норматива, а в СИЗО-2 таких больше 100. Всего же по Татарстану «лимит посадок» превышен на 260 мест. И это, заметим, уже после высылки Дьяконова и других осужденных...

«Проблема перелимита существует», — подтвердил журналисту пресс-секретарь УФСИН по РТ Алексей Ларин.

К правозащитникам жалоб от этапированных в другие регионы пока не поступало, сообщил «Реальному времени» председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ Азат Гайнутдинов. Он согласен, что такое решение неидеально — человек может лишиться регулярных передач от родственников, свиданий с ними и консультаций своего адвоката. Однако есть и другая сторона.

— Увозят, чтобы не допускать тесноты, третьих ярусов в камерах. Чтобы соблюдался закон — на каждого человека определенное количество квадратных метров площади, говорит председатель ОНК РТ. — Причем увозят мужчин — это еще полбеды. У нас детей осужденных увозят в Пермский край, Башкирию и Удмуртию — после ликвидации казанской воспитательной колонии. Вот тут рвутся все связи, и дети ожесточаются! Женщин наших осужденных также увозят за пределы РТ (женских колоний в республике нет, — прим. ред.).

В этом плане осужденные мужчины — в более выигрышном положении. Даже тех, кого этапировали за пределы республики до вступления приговора в силу, по закону должны вернуть и определить для отбывания наказания в татарстанские колонии. Исключение — осужденные по тяжким преступлениям, делам о бандах и преступных сообществах, а также приговоренные к пожизненному заключению.

