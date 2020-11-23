«Нашли дурачка и мучаете его столько лет»: в Татарстане оправдали обвиняемого в нападении на школьницу

Суд освободил 72-летнего Владимира Паранина за непричастностью к секс-насилию и покушению на убийство второклассницы в 2013 году

Фото: скриншот видео

Завтра Верховный суд Татарстана оценит сенсационное решение по делу «елабужского зверя». В феврале 2013-го в городке на Каме в снегу нашли 8-летнюю школьницу с пробитой головой и признаками сексуального насилия. Девочку спасли, подозреваемого искали почти три года, а четырехлетние судебные разбирательства над ним закончились выводом о непричастности к преступлению и освобождением. Неужто настоящий зверь все это время был на воле?

Галицыну убили, ее елабужская ровесница выжила



19 февраля 2013 года утром 8-летняя Аня*, как обычно, ушла из дома в семь часов утра. Однако до своей гимназии не дошла. Около 11-ти ее обнаружили в овраге Пионерского парка Елабуги без сознания, полураздетой и на санках отвезли в медпункт, оттуда на скорой — в реанимацию райбольницы, а вскоре в Казань, в ДРКБ.

Малышка была избита, подвергнута сексуальному насилию и несколько часов пролежала в снегу, получив еще и обморожение: на улице было -10 градусов. Пока врачи боролись за ее жизнь, на поиски преступника либо преступников был подняты все 220 сотрудников Елабужского гарнизона полиции, общественники раскидали в соцсетях сообщения с призывом к автовладельцам с видеорегистраторами: если проезжали тем утром мимо гимназии №4 — не удаляйте записи.

Девочку обнаружили в овраге Пионерского парка

В Елабуге объявили набор волонтеров в родительские патрули для сопровождения школьников. Было страшно. Ведь нападение на второклассницу в Елабуге произошло ровно через две недели после того, как в Челнах задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Василисы Галицыной. Эта девочка пропала по дороге из школы домой 2 февраля 2013-го года. На ее поиски вышли тысячи волонтеров и уже 3 февраля в Челнах нашли школьный рюкзак пропавшей, шапочку и рукав платья. А вот тело самой девочки обнаружили в 73 километрах от города лишь 6 февраля, благодаря показаниям признавшегося в преступлении Фарруха Ташбаева.

Общим у убитой Василисы и выжившей Ани* был не только возраст, но и черты лица. А еще обе росли в благополучных и многодетных семьях.

Суд над Ташбаевым в 2013-м закончился приговором о пожизненном заключении, после того как присяжные единогласно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. А вот масштабные поиски «елабужского зверя» по горячим следам результата не дали.

*имя девочки изменено.

С помощью выжившей удалось составить фоторобот предполагаемого преступника

Искали по портрету и слюне

Девочку выписали из больницы в марте 2013-го, долгое время с ней работали специалисты, чтобы снять последствия психологической травмы. С помощью выжившей удалось составить фоторобот предполагаемого преступника.

За помощь следствию МВД Татарстана обещало вознаграждение в 1 млн рублей, елабужские депутаты — еще 500 тысяч. Уже в марте в Татарстане — прежде всего в Елабуге и Челнах — начался массовый забор генетического материала у ранее судимых за секс-насилие мужчин, потребителей наркотиков, эксгибиционистов. Добровольно поделиться своей слюной с образцами ДНК силовики предложили рыбакам и ученикам старших классов. Каждый образец сверяли с изъятым генетическим материалом на колготках потерпевшей.

По разным данным, процессом «слюноотделения» оказались охвачены от 4 до 14 тысяч человек, в том числе за пределами Татарстана. Благодаря этому сотрудникам МВД и Следкома удалось раскрыть восемь преступлений сексуального характера на территории Елабужского района, однако не нападение на школьницу...

«Вот тут я ее взял, она легкая была» — говорил на этих кадрах неопрятный, полный мужчина и по просьбе силовиков демонстрировал захват на высоком оперативнике. Скриншот видео

11 января 2016-го МВД Татарстана сообщило — подозреваемый задержан и уже признал вину. Это 67-летний дворник детского сада, что стоит на учете у психиатров. Оперативно распространенное видео проверки показаний задержанного на месте убеждало — ошибки быть не может. «Вот тут я ее взял, она легкая была» — говорил на этих кадрах неопрятный, полный мужчина и по просьбе силовиков демонстрировал захват на высоком оперативнике. На вопрос «Куда потащили?" отвечает — «Вон, между заборами». А затем рассказывает, как скрылся, бросив девочку в овраге: «Она без сознания была». Отвращение на лицах понятых и никакого раскаяния у сознавшегося преступника.

В пресс-релизе МВД уточнялось — выйти на дворника помогли две свидетельницы. К одной мужчина, схожий по чертам с фотопортретом подозреваемого, якобы приставал зимой 2013-го в парке. А другой еще в 2003-м неоднократно предлагал интим за деньги, а в новогодние праздники 2016-го в парке вновь попытался установить контакт, но та удалилась, успев сфотографировать навязчивого мужчину на камеру телефона. Этим снимком свидетельница поделилась с полицией.

16 июня 2016 года Следком и прокуратура Татарстана сообщили — дело о покушении на убийство с особой жестокостью и насильственных действиях сексуального характера в отношении елабужской школьницы направлено в суд. Обвиняется 68-летний Владимир Паранин. По версии следствия, именно он 19 февраля 2013 года около 8 часов утра на окраине города, близ елабужского «майдана» заметил девочку, схватил ее и насильно затащил в безлюдное место к оврагу. Когда та стала звать на помощь — ударил кирпичом по голове так, что потеряла сознание, надругался над ребенком и скрылся. От первых признаний вины арестованный Паранин успел отказаться.

Тогда никто не предполагал, что процесс по этому делу растянется на годы.

Как выяснило «Реальное время», за четыре года материалы успели побывать у шести елабужских судей. Фото elabuzhsky.tat.sudrf.ru

Один обвиняемый на шесть судей

21 июня 2016 года дело «зверя» поступило в Елабужский горсуд. Поскольку речь шла о сексуальном насилии, заседания проходили в закрытом режиме, даже фамилия обвиняемого на сайте суда не отражалась. Да и о ходе разбирательства общественность никто не информировал.

Как выяснило «Реальное время», за четыре года материалы успели побывать у шести елабужских судей. Первый из них — Олег Рыбников — скончался в декабре 2016-го, почти на финише процесса. Дело принял судья Сергей Подносков и 30 марта 2018-го признал Владимира Паранина виновным и в покушении, и секс-насилии, но постановил освободить его от уголовной ответственности с направлением на принудительное лечение в закрытый психиатрический стационар. Поскольку назначенная судом стационарная экспертиза опровергла выводы амбулаторной и признала, что на момент совершения преступлений обвиняемый не мог отдавать отчет своим действиям.

В июле 2018-го Верховный суд Татарстана отменил это решение — по жалобам законного представителя недееспособного и его адвоката, они настаивали, что вина Паранина в процессе так и не была установлена.

Третий елабужский судья Валерий Трофимов, едва получив непростое дело, ушел в отставку. А новый председательствующий Руслан Садыков 30 апреля 2019-го нашел основания для возврата прокурору и указал: при ознакомлении обвиняемого с материалами дела ему не были разъяснены права по ч.5 ст. 217 УПК РФ, где говорится о праве ходатайствовать в части проведении предварительного слушания и рассмотрения дела присяжными либо коллегией из трех федеральных судей. Но в июле 2019-го и это постановление в апелляции отменили — по представлению прокуратуры.

За Параниным признано право на реабилитацию, домашний арест отменен. Скриншот видео

Родные потерпевшей девочки ничего не оспаривали. Сама выжившая в этой череде разбирательств участия не принимала. Близкие и специалисты сделали все, чтобы она забыла о событиях 2013-го года, и спокойно жила дальше.

Новая судья Алсу Шагабиева с перерывом на больничный и проведение новой экспертизы довела процесс до прений и тоже ушла в отставку. Однако успела заменить Паранину реальный арест в мензелинском СИЗО домашним.

В итоге процесс над обвиняемым в зверствах стартовал в пятый раз и закончился его оправданием. Ввиду недееспособности Паранина приговор не выносился. 5 октября 2020 года судья Марина Совкова прекратила производство по уголовному делу «за непричастностью обвиняемого к совершению преступлений». Согласно оглашенному ей постановлению, материалы должно вернуть в 1-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ «для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Ну а за Параниным признано право на реабилитацию, домашний арест отменен.

Елабужский прокурор против

Как выяснило «Реальное время», итоговое решение по делу Паранина оспаривает лишь прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Он просит Верховный суд РТ отменить решение судьи Совковой и вернуть дело на новое рассмотрение.

По мнению представителя гособвинения, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Так судья показания свидетельницы, что заявляла о предложении интима со стороны Паранина, объяснив сомнения ее близкими отношениями с оперативником — будущим мужем. Как уверяет источник «Реального времени», на процессе жена полицейского дала показания, что встречаться с ним начала значительно позже задержания обвиняемого.

По мнению представителя гособвинения, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Фото городелабуга.рф

Необоснованно, по мнению прокурора, суд усомнился в словах другого свидетеля, что Паранин мог передвигаться скорым шагом. Хотя обычно ходил медленно и хромал, после открытого перелома ноги в 80-х, когда его сбил мотоциклист.

Еще один аргумент суда касается заключения эксперта, проводившего сравнительное исследование биоследа на колготках потерпевшей и ДНК обвиняемого по Y-хромосоме. Эксперт выявил аллельные сочетания, свойственные гаплотипу именно Паранина, тем самым не исключив возможность его участия в преступлении. Правда, кроме того, было установлено, что к образованию биоследа причастны еще не менее трех мужчин, возможно, родственников обвиняемого. В суде же эксперт пояснил, что категорично утверждать о причастности Паранина не может. По мнению прокурора, позиция эксперта объясняется лишь отсутствием четких методик для рассчета статистики по исследованиям по Y-хромосоме.

Защитник Паранина: «Мать потерпевшей просила его отпустить»

Адвокат оправданного Алексей Еремеев сообщил «Реальному времени», что экспериментальная и не используемая в работе экспертов методика была придумана молодым экспертом СКР после того, как стандартное исследование по X-хромосоме не указало на Паранина. Со слов защитника, суд дал оценку и признательным показаниям его клиента на основе заключения психиатров, что душевное расстройство обвиняемого в период инкриминируемых деяний, на следствии и сейчас не позволяет ему трезво оценивать происходящее.

— Он мягкий, хороший, бесхребетный человек. Его можно было убедить, в чем угодно, и этим воспользовались. Предложили ему рассказать такую историю, убедили, что ничего за это не будет, в камере «подсадная утка» была, — говорит адвокат Еремеев. — Его кормили шоколадками и печеньем, поили чаем, и старик чувствовал себя в центре внимание. Но уже при проведении амбулаторной экспертизы в Казани стал рассказывать врачам, что на самом деле ничего не делал.

В пресс-службе Верховного суда РТ подтвердили — жалобы на освобождение Паранина от близких потерпевшей девочки не поступало. Фото Максима Платонова

Защитник отмечает — доказательств по делу собрали на десятерых, пытались на показаниях свидетелей выстроить образ педофила и извращенца.

— Вот только в суде свидетели стали объяснять, как с ними работали и почему они давали такие показания. И как было на самом деле, — продолжает адвокат, отмечая, что не все доказательства в силу закрытости процесса подлежат огласке. — Нестыковок было много. Например, на видео он указывает не на место преступления, а в другую сторону. В результате уже на третьем процессе родители девочки стали требовать — отпустить обвиняемого. В последнем процессе мать потерпевшей выступила с открытым обращением — он этого совершить не мог...

«Да, она так и сказала — не он это, выпустите, нашли дурачка и мучаете его столько лет», — поделилась с «Реальным временем» сестра оправданного.

Близкие потерпевшей девочки на предложение «Реального времени» прокомментировать освобождение Паранина не откликнулись. Однако в пресс-службе Верховного суда РТ подтвердили — жалобы на освобождение Паранина от них не поступало.

Заседание апелляционной инстанции по делу оправданного назначено на 24 ноября. Вероятнее всего, оно как и основной процесс, пройдет в закрытом режиме. На кону — судьба человека, что провел в СИЗО и под домашним арестом 4 года и 9 месяцев, и репутация сотрудников трех силовых ведомств, что отправили его под суд.