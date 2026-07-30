В восьми городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты
На всей территории республики действует режим беспилотной опасности
В восьми городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС.
В том числе в Чистополе, Заинске, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Альметьевске и Бугульме. Все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.
На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.
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