Бывшему зампрокурора Нурлата предъявили взятки на миллион

Фото: "Реальное время"

Новый поворот в деле 31-летнего Евгения Сергеева, бывшего заместителя прокурора Нурлата. В октябре он был задержан по подозрению в посредничестве одной взятке, а к декабрю сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ предъявили обвинения уже по 14-ти фактам — причем, не передачи, а получения незаконных вознаграждений на суммы от 30 тысяч рублей.



Общий размер взяток экс-силовика, как уверяют источники «Реального времени», на данный момент оценивается в 1 млн 150 тысяч рублей. Причем три эпизода связаны с личностью одного нурлатского врача-психиатра, которого трижды ловили на мелких взятках за выдачу справок об инвалидности и каждый раз в суде его наказывали лишь штрафами. За лояльность гособвинения, по данным силовиков, фигурант два раза отдавал по 100 тысяч, а в третий лишь 70. Видимо, заслужил скидку, как «постоянный клиент».

Тем временем Следком прекратил уголовное дело о командировке ВИП-педагогов казанской гимназии №19 в Арабские Эмираты. Антикоррупционные итоги 2020 года — в материале «Реального времени»