В результате атаки БПЛА на Удмуртию погиб один человек
В небе на севере республики уничтожены два беспилотника
В результате массовой атаки БПЛА на Удмуртию погиб один мирный житель. Об этом сообщила врио региона Ольга Абрамова.
— К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы, — сообщила она в посте.
Она также добавила, что в небе на севере республики уничтожены два БПЛА.
— Друзья, напоминаю, что ни в коем случае нельзя подбирать обломки, фотографировать и снимать БПЛА. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию, — подчеркнула Абрамова.
Сотрудники атакованного объекта эвакуированы. Для иногородних будет организован трансфер.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».