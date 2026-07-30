В результате атаки БПЛА на Удмуртию погиб один человек

В небе на севере республики уничтожены два беспилотника

Фото: Динар Фатыхов

В результате массовой атаки БПЛА на Удмуртию погиб один мирный житель. Об этом сообщила врио региона Ольга Абрамова.

— К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы, — сообщила она в посте.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Она также добавила, что в небе на севере республики уничтожены два БПЛА.

— Друзья, напоминаю, что ни в коем случае нельзя подбирать обломки, фотографировать и снимать БПЛА. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию, — подчеркнула Абрамова.

Сотрудники атакованного объекта эвакуированы. Для иногородних будет организован трансфер.

Никита Егоров