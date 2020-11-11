В СИЗО-2 Казани превышен лимит на 76 человек, там побывал прокурор РТ

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Работу СИЗО-2 сегодня проверил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. На момент обхода в режимном учреждении находились 749 человек, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Как выяснило «Реальное время», лимит этого СИЗО составляет 673 места, таким образом, число следственно арестованных и осужденных превышено на 76 человек. Напомним, для решения проблемы отсутствия мест в изоляторах Татарстана часть осужденных, ожидающих апелляции, начали направлять в другие регионы страны. В частности, в Уфу этапировали экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова.

В ходе сегодняшней прокурорской проверки жалоб и заявлений по условиям содержания от обитателей СИЗО-2 Казани не поступило.

Илдус Нафиков вместе с начальником учреждения Арсланом Сулеймановым и прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Республики Татарстан Артемом Сугловым совершили обход режимных корпусов, где содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные, побывали в карцерных помещениях, отряде хозобслуживания, пищеблоке и молельных комнатах.

Санитарно-гигиеническое состояние постов первого режимного корпуса и камер проверяющие признали удовлетворительным.