Угроза атаки БПЛА на Зеленодольск, Заинск, Елабугу и Нижнекамск отменена
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется
Угроза атаки БПЛА на Зеленодольск, Заинск, Елабугу и Нижнекамск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В утренние часы угроза атаки БПЛА объявлялась в десяти городах Татарстана. Сейчас все угрозы сняты.
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется, аэропорты закрыты.
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