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Угроза атаки БПЛА на Зеленодольск, Заинск, Елабугу и Нижнекамск отменена

08:07, 31.07.2026

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется

Угроза атаки БПЛА на Зеленодольск, Заинск, Елабугу и Нижнекамск отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на Зеленодольск, Заинск, Елабугу и Нижнекамск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В утренние часы угроза атаки БПЛА объявлялась в десяти городах Татарстана. Сейчас все угрозы сняты.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется, аэропорты закрыты.

Зульфат Шафигуллин

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