Склад Wildberries в Рязани эвакуировали, область массово атаковали БПЛА
Губернатор региона отчитался о шести пострадавших и попадании в промышленный объект
Склад Wildberries в Рязани эвакуировали на фоне массовой атаки БПЛА на область. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Губернатор региона Павел Малков отчитался о шести пострадавших и возгорании на промышленном объекте в Рязанской области.
— В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь, — написал Малков в своем канале в «Максе».
Точной информации о пожаре в логистическом центре Wildberries в Рязани пока нет.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в пяти городах Закамья в Татарстане.
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