Склад Wildberries в Рязани эвакуировали, область массово атаковали БПЛА

Губернатор региона отчитался о шести пострадавших и попадании в промышленный объект

Фото: Максим Платонов

Склад Wildberries в Рязани эвакуировали на фоне массовой атаки БПЛА на область. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Губернатор региона Павел Малков отчитался о шести пострадавших и возгорании на промышленном объекте в Рязанской области.

— В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь, — написал Малков в своем канале в «Максе».

Точной информации о пожаре в логистическом центре Wildberries в Рязани пока нет.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в пяти городах Закамья в Татарстане.

Зульфат Шафигуллин