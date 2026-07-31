В Казани приостановят полномочия судьи Гафарова, которым заинтересовался Бастрыкин

Квалифколлегия судей Татарстана получила заявление от «пропавшего» служителя Фемиды

Марсель Гафаров на сессии Госсовета в 2023 году. Фото: взято с сайта Госсовета РТ

Как стало известно «Реальному времени», в Квалификационную коллегию судей РТ поступило заявление от мирового судьи Марселя Гафарова. По некоторым данным, он ушел на СВО, когда над ним нависла угроза уголовного преследования. Теперь Гафаров просит приостановить его судейские полномочия.

По данным источников «Реального времени», местонахождение указанного судьи и точные данные о том, что ему инкриминируют в Следкоме, членам Квалифколлегии неизвестны. Зато известно — с месяц назад Гафаров нарушил процедуру, фактически бросив работу и назначенные дела, предупредив близких о намерении уйти на фронт. Основанием для такого спешного поступка стал звонок из Москвы с приглашением на заседание в Москву на 13 июля для рассмотрения представления главы СКР Александра Бастрыкина на заседании Высшей квалифколлегии судей страны.

За два десятка лет в системе МВД Марсель Гафаров поучаствовал в раскрытии многих резонансных дел. сайт МВД Татарстана

Марсель Гафаров надеялся, что в его отсутствие документы Следкома рассматривать не будут, полагает один из источников «Реального времени», отмечая, что Бастрыкин просил о согласии на преследование казанца за превышение должностных полномочий — ст. 286 УК РФ. Уголовное дело по этой статье было возбуждено ранее в отношении неустановленных лиц и затрагивало период службы Гафарова на посту начальника отдела по раскрытию убийств и иных тяжких преступлений управления угрозыска МВД Татарстана. Речь, по данным источников «Реального времени», идет о незаконных мероприятиях по проведению прослушки и иных способах оперативного сбора информации в отношении лиц, заведомо не представлявших интереса для силовиков.

13 июля представление было рассмотрено в отсутствие Гафарова и удовлетворено. Суть его ВККС не разглашала. Заседание проходило в закрытом режиме, что связано с процессуальным статусом расследуемого дела — оно засекречено, поскольку касается оперативно-разыскной деятельности, в частности, материалы которой составляют гостайну.

Рассмотреть заявление попавшего в дело мирового судьи Квалифколлегия судей Татарстана планирует 5 августа. Пока речь идет лишь о приостановлении полномочий, срок которых истекает в декабре 2026-го. Мировым судьей по судебному участку №4 Московского района Казани Гафарова избирали в конце 2023-го на сессии Госсовета Татарстана.

За два десятка лет в системе МВД Марсель Гафаров участвовал в раскрытии многих резонансных дел о тяжких преступлениях. В частности, занимался разработкой группировок «Кусковские» и «Мамшовские» в Нижнекамске. Коллеги из смежных ведомств называют полковника Гафарова крепким профессионалом.

Ирина Плотникова