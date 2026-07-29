Павлу Дурову грозит пожизненное заключение

Ранее ФСБ предъявила Дурову обвинения и объявила его в международный розыск

Основателю Telegram Павлу Дурову в России может грозить пожизненное лишение свободы, если его вина по делу о содействии терроризму будет доказана. Такое мнение высказал адвокат Владимир Жеребенков.

— Кроме этого, в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФ, — передает ТАСС слова адвоката.

Адвокат также предположил, что Дурова могут заочно арестовать на территории РФ. Это стандартная процедура, необходимая для инициирования экстрадиции. После этого российские правоохранители через Интерпол начнут добиваться его выдачи.

Ранее ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение по статье о содействии терроризму и объявила его в международный розыск.

Вадим Вахрушев