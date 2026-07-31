Wildberries сообщил об атаке на логистический склад в Волгограде

На объекте возникло возгорание, пострадавших нет

Фото: Максим Платонов

В Волгограде беспилотниками атакован логистический склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На объекте в Волгограде возникло возгорание, пострадавших нет.

— Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно — пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, — говорится в заявлении компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке БПЛА на регион. В результате попадания беспилотников зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также на складских помещениях. Повреждения получили многоквартирный дом и частное домовладение, пять человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

Склад в Волгограде стал уже десятым с 18 июля объектом Wildberries, атакованным вражескими беспилотниками. В четверг были атакованы сразу два склада компании — в Сарапуле (Удмуртская Республика) и Пензенской области.

Зульфат Шафигуллин