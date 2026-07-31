Wildberries сообщил об атаке на логистический склад в Волгограде
На объекте возникло возгорание, пострадавших нет
В Волгограде беспилотниками атакован логистический склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На объекте в Волгограде возникло возгорание, пострадавших нет.
— Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно — пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, — говорится в заявлении компании.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке БПЛА на регион. В результате попадания беспилотников зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также на складских помещениях. Повреждения получили многоквартирный дом и частное домовладение, пять человек были госпитализированы в медицинские учреждения.
Склад в Волгограде стал уже десятым с 18 июля объектом Wildberries, атакованным вражескими беспилотниками. В четверг были атакованы сразу два склада компании — в Сарапуле (Удмуртская Республика) и Пензенской области.
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