«Харлей-Дэвидсон», золотые слитки и земля: хватит ли потерпевшим арестованного по делу КПК «Рост»

Казанский суд прописал строителям финансовой пирамиды в 20 регионах страны 79 лет «зоны», по 8 лет пятеро уже отсидели

Фото: Ирина Плотникова

Портреты Екатерины Великой, таиландские баты, сельхозземля и парк «Мерседесов» пойдут на реализацию в счет погашения ущерба 3,5 тысячи потерпевших вкладчиков КПК «Рост». Но лишь в том случае, если оглашенный сегодня приговор вступит в силу. Вахитовский райсуд Казани наказал реальными сроками от 9,5 до 13,5 года всех фигурантов дела финансовой пирамиды, в том числе и экс-капитана казанского «Рубина» Сергея Харламова. Впрочем, как выяснило «Реальное время», адвокаты сомневаются, что арестованного хватит на всех, и планируют обжаловать приговор.

Вместо недели на оглашение ушли часы



«Нам главное, чтобы деньги вернули», — с таким требованием на финальное заседание суда пришли чуть больше десятка потерпевших, преимущественно пенсионерки.

К началу итогового заседания в зал набилось около 40 человек — подсудимая Наталья Макарова, адвокаты семи фигурантов дела, потерпевшие и журналисты. А еще один из большой группы гособвинителей, менявших друг друга в ходе двухлетнего разбирательства по делу «Роста».

Шесть арестованных фигурантов завели в стеклянный «аквариум» чуть ранее. Под стражей большинство из них находятся уже 5 лет и 8 месяцев. Из расчета один день СИЗО за 1,5 дня колонии общего режима получается, что на момент оглашения приговора большинством подсудимых отбыто по 8,5 года.

Последние 2,5 месяца судья Вахитовского райсуда Казани Лилия Галимова провела в совещательной комнате. Оглашение приговора, по прикидке защитников, могло растянуться на неделю с лишним — с учетом полных данных 3,5 тысячи потерпевших, подробно описанных сделок с их денежными средствами и объемом доказательств дела, которое расследовалось с 2015 года и пришло в суд в 850 томах.

Однако уголовные чтения заняли около четырех часов, поскольку судья постановила — оглашать только вводную и резолютивную части приговора. Свое решение она обосновала ссылкой на закон, который позволяет такое частичное оглашение в случае рассмотрения дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Гособвинитель просил 116 лет, суд дал на 37 лет меньше

В итоге уже на 25-й минуте заседания началось оглашение резолютивной части решения. Из нее следовало — оправданных даже частично по делу нет. Квалификацию следователей ГСУ МВД Татарстана и прокуратуры республики суд принял и в части трех эпизодов мошеннического хищения средств — у пайщиков Барнаула (Алтайская область), Миасса (Челябинская область) и Татарстана, и в части легализации части преступных доходов (п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Шесть арестованных фигурантов завели в стеклянный «аквариум» чуть ранее. Под стражей большинство из них находятся уже 5 лет и 8 месяцев

Все семь подсудимых признаны виновными в трех аферах, основатель КПК «Рост» Андрей Макаров и его сестра Наталья — еще и в легализации. Кроме того, в суде устояло тяжкое обвинение об организации преступного сообщества и участии в нем. Правда, суд частично смягчил его, переквалифицировав часть 3 статьи 210 на часть 1 той же статьи Макарову и на часть 2 — всем остальным фигурантам. Таким образом, был исключен признак «с использованием служебных полномочий».

В прениях гособвинитель просил посадки всех семерых на общий срок 116 лет. По приговору суда им предстоит отбыть 79 лет. Строже всех суд наказал главного из «ростовщиков» — Макарова, ранее судимого за мошенничество: 13,5 года колонии особого режима — это почти тюремные условия, строже только в колониях для пожизненно осужденных.

Остальных ждет колония общего режима, если, конечно, приговор вступит в силу:

12,5 года назначено учредителю, гендиректору и главбуху КПК Наталье Макаровой;

назначено учредителю, гендиректору и главбуху КПК Наталье Макаровой; по 12 лет — консультанту КПК и экс-капитану футбольного «Рубина» Сергею Харламову и Александру Бурнаеву;

— консультанту КПК и экс-капитану футбольного «Рубина» Сергею Харламову и Александру Бурнаеву; 10 лет — Роберту Гарипову;

— Роберту Гарипову; по 9,5 года — консультанту с гражданством США и РФ Вадиму Еникееву и Алексею Гречко.

Суд постановил взять под стражу находившуюся под домашним арестом Макарову.

После озвученных сроков часть потерпевших и представителей СМИ покинули зал, однако до конца оглашения приговора было еще далеко. В резолютивной части суд разрешил судьбу вещественных доказательств, арестованного имущества и гражданских исков по делу.

Суд постановил взять под стражу находившуюся под домашним арестом Макарову

Под арестом — портреты Петра I и целый гараж «Мерседесов»

Суд постановил — взыскать с подсудимых в солидарном порядке в равных долях в пользу потерпевших причиненный по делу ущерб. Оглашение ФИО обманутых вкладчиков и их сумм растянулось на час с лишним. Кто-то оставил в КПК 39 тысяч, кто-то больше 2 млн рублей.

В числе арестованного по делу имущества, денежных средств и ценностей оказались рубли, евро, доллары и даже таиландские баты. А еще металлические слитки золота, кеш-боксы с монетами и несколько портретов Петра I и Екатерины II кисти неизвестного художника.

Также суд сохранил арест на автомобиль «Субару Форестер» осужденного Гарипова и участок Бурнаева в Державинском поселении Лаишевского района. У арестованного Харламова под арестом и «Мерседес-Бенц» 1997 года выпуска, а еще 600 «квадратов» в высокогорском селе Каймары и 7 «квадратов» на улице Петербургской в Казани. В счет погашения ущерба могут пойти и два дачных домика в Матюшинском лесничестве, полдоли в казанской квартире и еще один «Мерседес-Бенц» 2013 года осужденного Гречко.

У Натальи Макаровой следствие в свое время нашло два участка в Лаишевском районе, автомобиль «Хонду Цивик» да часть доли в помещении на Петербургской, 25. Арестованное имущество ее брата значительнее — мотовездеход, прицеп, семь участков в Лаишевском, Пестречинском районах и садовом товариществе «Домостроитель» в Казани, там же садовый дом и жилое строение, три помещения, две квартиры и два стояночных места в доме 66/17 на Достоевского в Казани.

Самые большие объекты недвижимости попали под арест у самого КПК «Рост» — участки 15 и 26 га в Рыбнослободском районе, производственный корпус в удмуртском городе Сарапуле. А еще — больше десятка «Мерседесов» 2012—2014 годов выпуска. Правда, по данным защиты, на момент ареста полного расчета с лизинговой компанией не было, и как будут делить машины либо средства от реализации между потерпевшими и лизингодателем — дело будущего.

Запрет регистрационных действий наложен еще на 10 единиц транспорта, включая символ роскоши — мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», и крановый манипулятор.

Адвокаты осужденных полагают, что арестованного по делу на погашение заявленного ранее ущерба в 1,5 млрд рублей не хватит

Адвокаты осужденных полагают, что арестованного по делу на погашение заявленного ранее ущерба в 1,5 млрд рублей не хватит. Между тем часть этого имущества сегодня Вахитовский суд освободил из-под ареста: восемь участков некоего Мусина и ООО, а также «Кадиллак» 2012 года выпуска. Вернуть хозяину суд постановил и пять колец, три золотые цепочки и две броши, ранее изъятые следствием у лица, которого подозревали в связях с обвиняемыми по делу.

В последнем слове «ростовщики» обвиняли следователей

Большую часть приговора часть арестованных провели сидя — после озвученных сроков судью они почти не слушали, переговаривались о чем-то своем. Наталья Макарова, находившаяся в зале, в какой-то момент начала плакать. Была надежда, что суд предоставит ей отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Такую отсрочку в Вахитовском суде Казани в свое время получила осужденная за пожар с гибелью четырех человек хозяйка пивного бара «Лепрекон» Роза Фарукшина, которую позже амнистировали.

Напомним, никто из фигурантов дела КПК «Рост» вину по обвинению не признал.

«Простите меня Христа ради, кто пострадал от деятельности КПК «Рост». Простите, что не смог выполнить свои обязанности. Мошенничества не совершал, никого не обманывал, похищенных денег я не реализовывал», — говорил в последнем слове Андрей Макаров. Он назвал страшным обвинение в ОПС и заявил о полном отсутствии доказательств его вины.

Андрей Макаров

«Уничтожено более 10 организаций, занимавшихся абсолютно законным делом. Офисы разграблены, уничтожено и утеряно огромное количество документов, — оценивал Макаров работу следствия. — Репутация наша и нашей фирмы уничтожена...» Завершил свою речь этот обвиняемый вопросом: «А те ли люди сидят на скамье подсудимых?».

Американец Вадим Еникеев от последнего слова отказался.

Александр Бурнаев продолжал настаивать: «Можно было теми компаниями урегулировать возникшую ситуацию, чтобы не допустить появления пострадавших и подсудимых. Но звезды на погоны и остальное — были важнее».

«Считаю, следователи не пытались установить истину по делу, а пошли по пути увеличения потерпевших. Их количество как снежный ком с 11 марта 2015 года стало увеличиваться, — говорил в последнем слове Роберт Гарипов. — Считаю, это открытое злоупотребление правом».

Алексей Гречко был краток: «Считаю себя честным человеком... Я не считаю виной то, что я устроился не в ту компанию. Об офисах в Миассе и Барнауле я узнал уже в ходе следствия. Остается надеяться на честь суда и молить Бога, что в скором времени увижу своих детей и внучку, которая родилась без меня».

«Для меня прокурор запросил 16 лет колонии. Это ж какой тяжести должно быть преступление, чтобы женщину разлучили с сыном, отправили на такой срок, — выступила Наталья Макарова. — У меня не было врагов, миллионных долгов, политических амбиций. Я 7 лет назад возглавила по просьбе брата ООО. Он не мошенник и не жулик — он комбинатор, с детства придумывал различные способы заработка...»

1 / 15 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Сергей Харламов заготовил для суда басню про всех участников судебного процесса, однако прочесть эти стихи суд не дал.

В итоге бывшая звезда футбола обошлась прозой, поддержав претензии товарищей по клетке в адрес МВД и рассказав, что возможность кинуть вкладчиков у главного фигуранта дела была — желания не было: «Макаров, когда начиналась катавасия с кризисом в 2014 году, был в США. И мог там остаться, но этого не сделал. Сказал — буду биться. Проявил мужество и героизм, вернувшись сюда...»

...Сегодня после обеда суд продолжил оглашать приговор в части ущерба вкладчиков. «Да где они столько денег возьмут!» — возмутилась в голос одна из потерпевших, оценив на слух потерянные больше пяти лет назад суммы.

Важный момент — размер установленного по делу ущерба в резолютивной части решения не прозвучал.