В Зеленодольске отразили атаку БПЛА на логистический центр

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал о последствиях атаки беспилотников на объект

Фото: Михаил Захаров

БПЛА предприняли попытку атаковать логистический центр в Зеленодольске, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. Об этом заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Сегодня рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, — заявил Афанасьев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, в Нижнекамске и еще семи городах была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже режим расширили на Казань и Зеленодольск.

На всей территории республики объявлена беспилотная опасность, все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.

Зульфат Шафигуллин