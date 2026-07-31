В Зеленодольске отразили атаку БПЛА на логистический центр
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал о последствиях атаки беспилотников на объект
БПЛА предприняли попытку атаковать логистический центр в Зеленодольске, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. Об этом заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
— Сегодня рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, — заявил Афанасьев.
Напомним, в Нижнекамске и еще семи городах была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже режим расширили на Казань и Зеленодольск.
На всей территории республики объявлена беспилотная опасность, все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.
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