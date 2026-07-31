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В Казани и близлежащих городах включились сирены воздушной тревоги

05:15, 31.07.2026

Жителей города по громкоговорителям призывают принять меры безопасности, пройти в укрытия

В Казани и близлежащих городах включились сирены воздушной тревоги
Фото: Максим Платонов

В Казани и близлежащих городах Татарстана работают сирены воздушной тревоги.

Жителей по громкоговорителям призывают принять меры безопасности, пройти в укрытия. Оповещения идут на фоне объявленной в Казани и Зеленодольске угрозы атаки БПЛА.

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Напомним, в Нижнекамске и еще семи городах Закамья Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже режим расширили на Казань и Зеленодольск.

На всей территории республики объявлена беспилотная опасность, все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.

Зульфат Шафигуллин

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