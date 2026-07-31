В Казани и близлежащих городах включились сирены воздушной тревоги

Жителей города по громкоговорителям призывают принять меры безопасности, пройти в укрытия

Фото: Максим Платонов

В Казани и близлежащих городах Татарстана работают сирены воздушной тревоги.

Жителей по громкоговорителям призывают принять меры безопасности, пройти в укрытия. Оповещения идут на фоне объявленной в Казани и Зеленодольске угрозы атаки БПЛА.

Напомним, в Нижнекамске и еще семи городах Закамья Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже режим расширили на Казань и Зеленодольск.

На всей территории республики объявлена беспилотная опасность, все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.

Зульфат Шафигуллин