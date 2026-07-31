В Казани и близлежащих городах включились сирены воздушной тревоги
Жителей города по громкоговорителям призывают принять меры безопасности, пройти в укрытия
В Казани и близлежащих городах Татарстана работают сирены воздушной тревоги.
Жителей по громкоговорителям призывают принять меры безопасности, пройти в укрытия. Оповещения идут на фоне объявленной в Казани и Зеленодольске угрозы атаки БПЛА.
Напомним, в Нижнекамске и еще семи городах Закамья Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже режим расширили на Казань и Зеленодольск.
На всей территории республики объявлена беспилотная опасность, все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.
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