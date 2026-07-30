В Пензенской области горит склад Wildberries после атаки БПЛА, эвакуировано 200 человек
Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об одном пострадавшем
В Пензенской области горит склад Wildberries после атаки БПЛА, эвакуировано 200 человек. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об одном пострадавшем.
— Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем, — написал Мельниченко в соцсетях.
Ранее в Пензенской области был введен режим ракетной опасности, закрывался местный аэропорт. Сейчас ограничения в регионе сняты.
Логистический комплекс в Пензенской области стал уже восьмым объектом Wildberries, атакованным вражескими БПЛА с 18 июля. До этого под удар попали склады в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге, Ленобласти и Крыму.
В Пензенской области находятся два склада Wildberries: сортировочный центр в Пензе и основной склад в поселке Приовражный.
Напомним, в восьми городах Татарстана в утренние часы была объявлена угроза атаки БПЛА.
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