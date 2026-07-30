В Пензенской области горит склад Wildberries после атаки БПЛА, эвакуировано 200 человек

Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об одном пострадавшем

Фото: Максим Платонов

В Пензенской области горит склад Wildberries после атаки БПЛА, эвакуировано 200 человек. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об одном пострадавшем.

— Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем, — написал Мельниченко в соцсетях.

Ранее в Пензенской области был введен режим ракетной опасности, закрывался местный аэропорт. Сейчас ограничения в регионе сняты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Логистический комплекс в Пензенской области стал уже восьмым объектом Wildberries, атакованным вражескими БПЛА с 18 июля. До этого под удар попали склады в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге, Ленобласти и Крыму.

В Пензенской области находятся два склада Wildberries: сортировочный центр в Пензе и основной склад в поселке Приовражный.

Напомним, в восьми городах Татарстана в утренние часы была объявлена угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин