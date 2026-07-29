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Происшествия

Суд оставил приговор Блиновской без изменений

13:27, 29.07.2026

Защита намерена обжаловать решение в вышестоящей инстанции

Суд оставил приговор Блиновской без изменений
Фото: скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты и оставил без изменений приговор блогеру Елене Блиновской. Ее осудили за уклонение от уплаты налогов через искусственное дробление бизнеса и последующее отмывание денежных средств.

— Кассационные жалобы отклонить, — передает слова судьи ТАСС.

Адвокат Наталия Сальникова сообщила, что защита намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Ранее Московский городской суд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской.

Вадим Вахрушев

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Происшествия

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