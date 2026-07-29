Суд оставил приговор Блиновской без изменений
Защита намерена обжаловать решение в вышестоящей инстанции
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты и оставил без изменений приговор блогеру Елене Блиновской. Ее осудили за уклонение от уплаты налогов через искусственное дробление бизнеса и последующее отмывание денежных средств.
— Кассационные жалобы отклонить, — передает слова судьи ТАСС.
Адвокат Наталия Сальникова сообщила, что защита намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Ранее Московский городской суд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской.
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