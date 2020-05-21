«Из Москвы прислали 8 коробок компромата»: по новому делу ТФБ Мусина еще не допрашивали

АСВ винит руководство «Татфондбанка» в хищениях на 41 млрд 222 млн рублей, по делу работают восемь следователей

Фото: Олег Тихонов

За сутки размер ущерба по делу «Татфондбанка» вырос почти вдвое. Накануне Следком по РТ возбудил дело о преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате на 41,2 млрд рублей. В этих преступлениях подозревают пока не установленных должностных лиц банка. Экс-глава правления Роберт Мусин еще не допрашивался, выяснило «Реальное время». По делу работает бригада из восьми следователей и оперативники УФСБ и МВД Татарстана.

Подозреваемых в растрате еще нужно найти



Материалы для уголовного дела «ТФБ-2» поступили из АСВ еще в марте 2020 года, по итогам конкурсного производства в банке. Вместе с заявлением на возбуждение Агентство по страхованию вкладов прислало в Казань аж восемь коробок с компроматом на Мусина и Ко, утверждают источники «Реального времени».

Результатом доследственной проверки стало постановление о возбуждении. По нашим данным, его возбудил лично руководитель 4-го отдела по особо важным делам о преступлениях в сфере экономики полковник юстиции Станислав Столяров. И он же возглавил следственную группу из числа сотрудников своего отдела.

Предварительно заявлен ущерб в 41 млрд 222 млн рублей. Эту сумму усматривают аудиторы и руководство потерпевшего АСВ, анализируя сделки за 2015—2016 годы. Однако силовикам и экспертам еще предстоит дать свою оценку представленным материалам. Расследование может растянуться на 2—3 года.

Пока в деле фигурируют четыре состава УК РФ — преднамеренное банкротство (ст. 196), злоупотребление полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201), фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ч. 2 статьи 172.1) и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Подозрения адресованы пока «не установленным должностным лицам ПАО «Татфондбанк».

Заметим, что это первое уголовное дело о преднамеренном банкротстве банка и растрате его казны в Татарстане. Тогда как злоупотребления полномочиями в разное время предъявляли Роберту Мусину и его подчиненным из «Татфондбанка», Евгении Даутовой из «Спурта», Алексею Федорову из «Татагромбанка» и Руслану Алимову из «Тимер Банка» («БТА Казань»). Фальсификация отчетности фигурировала до сих пор лишь в деле осужденной экс-главы «Спурта».

Силовики продолжают поиски в офшорах

Повестки на допрос по новому делу ТФБ фигуранты старого из числа бывших топ-менеджеров пока не получали. Не приглашался и глава банка-банкрота, бывший депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. Хотя, говорят, о новом заявлении АСВ он знал. Напомним, процесс по уголовному делу Мусина Вахитовский суд Казани в марте поставил на паузу — в связи с угрозой распространения коронавируса. Ожидается, что на следующей неделе допрос свидетелей возобновится.

Напомним, поводом для задержания банкира в марте 2017-го было дело о мошенничестве с кредитом, но в суд его дело в июле 2019 ушло по обвинению в шести эпизодах злоупотреблений с ущербом 53 млрд рублей. Вину Мусин на предварительном следствии признавал частично. В суде же заявил: «Такие события имели место, но их квалификацию я вижу по-другому». По существу обвинений судом экс-главу ТФБ пока не допрашивали.

Адвокат банкира Алексей Клюкин сегодня не стал комментировать новые подозрения силовиков в адрес руководства банка. Между тем источники «Реального времени» в правоохранительных органах полагают, что именно Мусин в будущем станет ключевым фигурантом дела на 41,2 млрд. Причем необязательно, что он первым получит статус подозреваемого. Ведь его нынешнее уголовное дело возбуждалось почти в пожарном режиме, на фоне возмущений обманутых вкладчиков и задолго до окончания проверок АСВ в банке.

Сейчас спешить уже некуда — вся документация по делу изъята, найденное имущество под арестом, в том числе по арбитражным делам. Многие свидетели ранее допрашивались. Дело — за детальным анализом тех самых компроматных материалов по сомнительным сделкам. Речь об имитации благополучия банка путем включения в его активы технической задолженности и покупки акций технических же эмитентов. На фоне снятия реальных залогов по такой технической задолженности и замещения рыночных активов пустышками. О таких сделках с целью кредитования убыточной торговой сети ДОМО рассказывали в суде многие свидетели обвинения из числа экс-подчиненных Мусина.

Впрочем, по нашей информации, в новом заявлении АСВ представлены ранее не засвеченные факты финансовых отношений ТФБ с аффилированными компаниями группы ДОМО, «Спартаком», ИК «ТФБ Финанс» и другими.

Кроме того, силовики рассчитывают получить ряд ответов на свои ранее направленные запросы на предмет зарубежных активов бенефициаров ТФБ и движения средств по уже выявленным офшорным счетам.

Дело «ТФБ Финанс» дойдет до суда под Новый год?

А вот дело «ТФБ Финанс» уже на финишной прямой. Силовики планируют направить его в прокуратуру к концу 2020 года. В мошенничестве с ущербом в 2,3 млрд рублей для 1739 вкладчиков обвиняют бывших заместителей председателя «Татфондбанка» Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова, экс-директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, а также Рустама Тимербаева и Илнара Абдульманова, что одновременно работали на должностях и в банке, и в инвесткомпании. Вину все пятеро не признают.

«Ознакомление с материалами дела мы начали в августе 2019-го. За 10 месяцев изучили 200 томов (всего их в деле 534, — прим. ред.), то есть меньше половины», — сообщила «Реальному времени» адвокат Ирина Хрунова, защищающая Мерзлякова. Также она подтвердила — вопросов по новому делу ТФБ ее клиенту пока не задавали.