Осужденного экс-ректора КХТИ Дьяконова вернули этапом из Уфы в Казань

Фото: "Реальное время"

Накануне в Казань вернулся осужденный к 7,5 года колонии общего режима Герман Дьяконов, бывший руководитель КНИТУ-КХТИ. Его этапировали из СИЗО Башкортостана, сообщают источники «Реального времени».



Возвращение Дьяконова связано с будущим рассмотрением апелляционных жалоб на приговор по делу КХТИ в Верховном суде Татарстана. В изоляторе Уфы осужденный провел больше месяца — его «миграция» была связана с перелимитом в татарстанских СИЗО.

Нехватка мест в СИЗО остается проблемой, поэтому осужденных татарстанцев, чьи приговоры не вступили в силу, продолжают отправлять в СИЗО Оренбургской, Кировской и Самарской областей.