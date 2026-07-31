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Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск

05:03, 31.07.2026

МЧС просит жителей принять необходимые меры безопасности

Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск
Фото: скриншот приложения МЧС

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Жителей Казани и Зеленодольска просят принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, ранее угрозу атаки БПЛА объявили в восьми городах Закамья Татарстана. На всей территории республики с 02:39 действует режим беспилотной опасности. Все три татарстанских аэропорта временно закрыты.

Зульфат Шафигуллин

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