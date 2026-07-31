Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск
МЧС просит жителей принять необходимые меры безопасности
В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Жителей Казани и Зеленодольска просят принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.
Напомним, ранее угрозу атаки БПЛА объявили в восьми городах Закамья Татарстана. На всей территории республики с 02:39 действует режим беспилотной опасности. Все три татарстанских аэропорта временно закрыты.
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