В Татарстане две баржи, перевозившие гравий, сели на мель

Никто из находившихся на борту или рядом с судами не пострадал

Фото: Артем Дергунов

В Агрызском районе Татарстана две баржи с гравием сели на мель на Каме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. К месту происшествия был направлен дополнительный буксир собственника судов, и специалисты работают над тем, чтобы снять баржи с мели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Баржи следовали по маршруту из села Елово (Пермский край) в Нижний Новгород и буксировались толкачом, который вел четыре судна. По информации ФБУ «Администрация «Камводпуть», баржи не препятствуют движению других судов и никаких повреждений не зафиксировано. Также никто из находившихся на борту или рядом с баржами не пострадал.

Администрация «Камводпуть» является учреждением, подведомственным Росморречфлоту и отвечает за обслуживание внутренних водных путей и гидротехнических сооружений Камского бассейна, включая реки Каму, Белую, Чусовую, Иж и Уфу, а также Камское, Воткинское и Нижнекамское водохранилища и шлюзы.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели человека при столкновении катера с баржей.

Никита Егоров