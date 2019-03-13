Потерпевшая инспекция: в Татарстане борцов с левой водкой развели на картриджах

Ведомство генерала Ахметханова и казанский госпиталь получили статус обманутых в деле МВД Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Накануне Верховный суд Татарстана не отпустил на волю владельца казанского ООО «Технологии» Владимира Абросимова — в МВД его считают организатором масштабных поставок офисного контрафакта. Общий ущерб по делу уже оценили в 100 млн рублей, однако самому Абросимову пока предъявили претензии лишь на 2 млн рублей. В эту сумму, как выяснило «Реальное время», вошли потери компании-правообладателя Hewlett-Packard и двух госзаказчиков — госпиталя для ветеранов и Госалкогольинспекции РТ. Последней руководит Жаудат Ахметханов, экс-министр внутренних дел Карачаево-Черкесии, генерал-майор полиции в отставке.

МВД: «Не все участники преступления установлены»



В СИЗО 39-летний казанский бизнесмен Владимир Абросимов встречал и 23 февраля, и 8 марта. За это время его подчиненную — менеджера ООО «Технологии» Марину Левашину — Верховный суд РТ отпустил под домашний арест. А вот ее шефа вчера оставил под стражей. Абросимов слушал решение суда сидя и, похоже, остался при своем мнении: «Я просто не понимаю, на каком основании я вообще здесь нахожусь...»

Предметом рассмотрения апелляционной инстанции была жалоба Андрея Житлова на решение Советского суда Казани — 14 февраля тот отправил директора и учредителя ООО «Технологии» под стражу по подозрению в двух мошенничествах в особо крупном и крупном размере (ч. 4 и ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также незаконном использовании чужого товарного знака, группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба правообладателю (ч. 3 ст. 180 УК РФ).

Тогда суд учел аргументы следователя ГСУ МВД РТ Матросова: «Не все участники преступления установлены и задержаны», есть «основания полагать — на свободе Абросимов может скрыться от следствия и суда», «помешать производству по уголовному делу путем оказания давления на свидетелей, которые являются работниками его организации», «уведомить других участников преступлений о действиях следствия». Защита просила Верховный суд РТ поправить решение, назначив «любую другую» меру пресечения.

Предметом рассмотрения апелляционной инстанции была жалоба Андрея Житлова на решение Советского суда Казани. Фото Юлии Косолапкиной

Среди неустановленных Абросимов не значился

После установления личности арестованного судья ВС РТ Айрат Сабиров поинтересовался копией его паспорта с регистрацией Марий Эл. Бизнесмен пояснил — суд получил копии не всех страниц, сейчас он зарегистрирован в Казани.

Далее по ходатайству защиты суд огласил постановление о возбуждении «картриджного» дела от 24 января 2019 года. В качестве оснований в нем были указаны материалы проверки УЭБиПК МВД РТ и сообщения о преступлении от Айрата Мухаметзянова (зав. организационно-методическим отделом ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн г. Казань») за 26 декабря 2018 года и заявление Виктории Матуровой (ведущий советник правового отдела Госалкогольинспекции РТ) за 17 января 2019 года. Фамилия Абросимова в постановлении не упоминается.

Эпизод первый — «липа» по госконтракту Госалкогольинспекции РТ

По версии следствия, с 14 по 30 ноября 2018 года неустановленные лица, действуя от ООО «Контраст-сервис», умышленно ввели в заблуждение сотрудников инспекции в части поставки оригинальных картриджей и тонеров и по госконтракту от 26 ноября 2018 года привезли в офис борцов с паленым алкоголем не оригинальные картриджи и тонеры. Приемка проблем не выявила — 30 ноября на счет ООО из бюджета ушли 1 млн 677 тысяч рублей. Эта сумма признана ущербом ведомства.

По версии следствия, с 14 по 30 ноября 2018 года неустановленные лица, действуя от ООО «Контраст-сервис», умышленно ввели в заблуждение сотрудников инспекции в части поставки оригинальных картриджей и тонеров и по госконтракту от 26 ноября 2018 года привезли в офис борцов с паленым алкоголем не оригинальные картриджи и тонеры. Приемка проблем не выявила — 30 ноября на счет ООО из бюджета ушли 1 млн 677 тысяч рублей. Эта сумма признана ущербом ведомства. Эпизод второй — та же поставка как незаконное использование товарного знака

В рамках контракта с Госалкогольинспекцией РТ неустановленные лица незаконно использовали картриджи с наименованием и товарными знаками Hewlett-Packard, причинив этой компании крупный ущерб на сумму 357 тысяч рублей, полагает следствие.

В рамках контракта с Госалкогольинспекцией РТ неустановленные лица незаконно использовали картриджи с наименованием и товарными знаками Hewlett-Packard, причинив этой компании крупный ущерб на сумму 357 тысяч рублей, полагает следствие. Эпизод третий — «липа» по госконтракту казанского госпиталя для ветеранов войн

По версии полиции, с 30 ноября по 30 декабря 2018 года неустановленные лица, действуя от ООО «Комерс Про», ввели в заблуждение сотрудников госпиталя в части поставки картриджей Xerox и по контракту от 13 декабря 2018 года осуществили поставку 10 не оригинальных картриджей. 30 декабря на счет ООО ушли 39,9 тысячи рублей — ущерб госпиталя.

— Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. В отношении Абросимова оно не возбуждалось, — прокомментировал суду оглашенный документ адвокат Житлов. — В указанных фирмах — «Контраст-сервис» и «Комерс Про» — он не является ни учредителем, ни кем другим… Так на каком же основании его привлекают? Это нонсенс!

Напомним, по версии МВД РФ, орггруппа занималась маркировкой поддельных товаров на базе частного дома в Истринском районе Подмосковья и поставляла товар в четыре региона страны, включая Поволжье. В этой части Абросимова пока официально даже не подозревают. Всего по делу к уголовной ответственности привлекают не меньше 10 человек.

По версии МВД РФ, орггруппа занималась маркировкой поддельных товаров на базе частного дома в Истринском районе Подмосковья и поставляла товар в четыре региона страны, включая Поволжье. Фото 16.мвд.рф



Адвокат Абросимова: «Возможно такое, что его самого обманули»

По словам Житлова, связь его клиента с поставщиками инспекции и госпиталя никак не объясняет и постановление о его привлечении в качестве обвиняемого — при избрании меры пресечения этого документа еще не было. Не было в представленных райсуду материалах и заявлений от потерпевших сторон либо справок о причинении ущерба, сообщил Верховному суду адвокат.

Много вопросов у защиты вызвала и сама продукция, что попала под следствие. «Документов о том, что она изъята, — нет, что осмотрена, — нет, хоть какого-то исследования, что она контрафактная, — нет. Кто-то что-то предположил и возбудили уголовное дело», — возмущался адвокат, оценивая приобщенные к ходатайству материалы следствия. Какие еще документы есть в самом уголовном деле, защита обычно узнает на финише расследования.

Гендиректор «Технологий» сам может быть признан потерпевшим, считает Житлов: «Он отчасти допускает, что, приобретая какие-то картриджи в Москве и поставляя в какие-то организации, допустим, указанные в постановлении [о возбуждении дела], возможно такое, что его самого обманули и что он сам приобрел ненадлежащую продукцию — он же тоже не специалист!»

Адвокат не исключает, что проблема надумана: «Есть такое понятие — совместимые картриджи. Они не контрафактные, они нормально произведены и совместимы с теми картриджами, которые производит, условно говоря, оригинальная фирма». В этом случае никакого обмана заказчика нет — есть «прекрасные картриджи, которые работают и не способны причинить ущерб».

Сам арестованный вкратце повторил аргументы защитника:



— Дело в отношении Абросимова не возбуждалось. Нет никаких сведений, что Абросимов имеет отношение к ООО «Контраст-сервис» и «Комерс Про» — это вообще не мои компании. А в отношении ООО «Технологии» ничего нет. Я просто не понимаю, на каком основании я вообще здесь нахожусь.

Владимир Абросимов считает неподтвержденными данные о контрафакте: «Кто и откуда это взял — непонятно вообще. Свидетели — не специалисты по картриджам. И есть понятие такое — совместимая продукция».

Владимир Абросимов считает неподтвержденными данные о контрафакте. Фото Ирины Плотниковой



Все упомянутые выше аргументы защиты Верховный суд РТ не счел основанием для освобождения обвиняемого бизнесмена. И согласился с представителем прокуратуры Риназом Калаковым о законности ареста.

На пару потерпевших — 1 400 госконтрактов

После заседания «Реальное время» связалось с потерпевшими госорганизациями. Чтобы узнать — какие меры приняли, чтобы в следующий раз не быть обманутыми, создал ли контрафакт проблемы в офисах и удалось ли подчиненным главврача Михаила Кормачева и генерал-майора в отставке Жаудата Ахметханова «найти и обезвредить» его самостоятельно — без помощи полиции. Поначалу и в госпитале, и в инспекции обещали поделиться информацией.

Позже начальник организационно-методического отдела госпиталя сослался на якобы данную следователю подписку о неразглашении. А пресс-служба инспекции заявила, что организация «не имеет права комментировать данную ситуацию до вступления приговора суда в законную силу или прекращения производства по уголовному делу».

Зато замруководителя «попавшего» на контрафакт управления «Татарстан Почтасы» на днях пояснял на судебном допросе — претензий к картриджам не было и опознать подделку по силам лишь эксперту. Допрос, напомним, проводился по делу обвиненного во взятке специалиста почтовой службы. По версии следствия, он получил 180 тысяч рублей от поставщика картриджей и хотел получить еще столько же.

Отметим, что казанский госпиталь для ветеранов войн на улице Исаева числится заказчиком по 902 госконтрактам на общую сумму почти 600 млн рублей. Закупки Госалкогольинспекции РТ поскромнее — 491 контракт на 183 млн рублей. В их числе — кондиционер из Китая за 82,5 тысячи, предусмотрительно заказанный задолго до лета — в прошлом декабре.

По данным портала госзакупок, спорный контракт госпиталя с ООО «Контраст-сервис» на 1,7 млн рублей предусматривал поставку не только оригинальной продукции Hewlett-Packard. В документах поставки — тонеры и картриджи еще четырех производителей Canon, Lexmark, Xerox и Samsung. Получат ли они статус потерпевших в деле — покажет время.

Казанский госпиталь для ветеранов войн на улице Исаева числится заказчиком по 902 госконтрактам на общую сумму почти 600 млн рублей. Фото kazanhospital.ru



Как выяснило «Реальное время», в рамках «картриджного» дела полиция дважды проводила обыск у гендиректора и учредителя казанского «Контраст-сервиса», соучредителя ООО «Винер» Андрея Чебенева. Мера пресечения через суд ему не избиралась. Вопрос журналиста о статусе Чебенева в деле осведомленный источник назвал «преждевременным». Отметим, что в топ-5 заказчиков «Контраста» у потерпевшей Госалкогольинспекции лишь пятое место (4 контракта на общую сумму 2,7 млн рублей), чуть выше — аппарат Кабмина РТ (1 контракт на 2,9 млн). В тройке — инспекция Госстройнадзора РТ, реготделение Пенсионного фонда РТ и Дирекция финансирования программ безопасности дорожного движения РТ.