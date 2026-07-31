Над Нижнекамском система ПВО сбила БПЛА, разрушений и пострадавших нет

Об атаке беспилотника на город сообщил мэр Радмир Беляев

Фото: Альберт Муклаков

Над Нижнекамском система ПВО сбила БПЛА, разрушений и пострадавших нет. Об атаке беспилотника на город сообщил градоначальник Радмир Беляев.

— Сегодня утром в небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила БПЛА. Все службы сработали оперативно. Разрушений объектов и пострадавших нет. Технологические процессы не нарушены. На данный момент угроза атаки БПЛА отменена, — написал Беляев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В утренние часы мэр Нижнекамска выступил с призывом к гражданам «внимательно отнестись» к объявленному режиму угрозы атаки БПЛА.

Напомним, ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил о последствиях атаки на логистический центр в Зеленодольске.

Зульфат Шафигуллин