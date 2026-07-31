Блогеру Лерчек грозит 6 лет условно и штраф более 1,2 млрд рублей
Блогер обвиняется в незаконных валютных операциях
Гособвинение попросило Гагаринский районный суд Москвы приговорить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к шести годам условно и штрафу более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил участник процесса.
— Прокуратура попросила суд считать назначенное в виде лишения свободы наказание условным, с испытательным сроком в течение 5 лет, — передает его слова ТАСС.
Блогер обвиняется в незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Лерчек вину не признает. Ранее гособвинение требовало ужесточить меру пресечения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».