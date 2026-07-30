Атакован логистический центр Wildberries в Удмуртии, произошло возгорание
В компании сообщили об эвакуации персонала
В Удмуртии атакован логистический центр Wildberries, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, — говорится в заявлении компании.
Ранее утром стало известно об атаке БПЛА и пожаре на логистическом складе Wildberries в Пензенской области. Склад в Сарапуле стал уже девятым с 18 июля объектом компании, атакованным вражескими беспилотниками.
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