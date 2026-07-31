В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения действовали 6,5 часа
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по республике. Ограничения действовали 6,5 часа.
— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен, — говорится в сообщении.
Также в республике открыли все аэропорты, сообщила Росавиация.
Ранее сообщалось, что в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заявил глава города Михаил Афанасьев. Сам склад уже работает в штатном режиме.
В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова добавили, что руководитель республики регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.
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