Жертв и разрушений в результате атаки БПЛА на Татарстан нет — пресс-служба раиса
Рустам Минниханов регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб
Жертв и разрушений в результате атаки БПЛА на Татарстан нет. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.
— Ранним утром республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Беспилотники пытались поразить, как промышленные, так и гражданские объекты. Благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить. Жертв и разрушений нет, — говорится в сообщении.
Отмечается, что раис республики Рустам Минниханов регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.
Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Нижнекамском, а в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр.
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