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Жертв и разрушений в результате атаки БПЛА на Татарстан нет — пресс-служба раиса

09:21, 31.07.2026

Рустам Минниханов регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб

Жертв и разрушений в результате атаки БПЛА на Татарстан нет — пресс-служба раиса
Фото: Артем Дергунов

Жертв и разрушений в результате атаки БПЛА на Татарстан нет. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

— Ранним утром республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Беспилотники пытались поразить, как промышленные, так и гражданские объекты. Благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить. Жертв и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что раис республики Рустам Минниханов регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Нижнекамском, а в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр.

Никита Егоров

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