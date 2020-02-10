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МАК создал комитет по расследованию крушения вертолета, в котором погиб Айрат Хайруллин

14:10, 10.02.2020
МАК создал комитет по расследованию крушения вертолета, в котором погиб Айрат Хайруллин
Фото: 16.mchs.gov.ru

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета Bell-407 в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

«Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении МАК.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.

Происшествия Татарстан
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